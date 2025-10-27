Трима загинали при нови израелски удари в Ливан въпреки продължаващото примирие

Министерството на здравеопазването на Ливан съобщи, че израелски удари в южната и източната част на страната са убили трима души, въпреки продължаващото примирие, предаде АФП. Израел твърди, че атаките са били насочени срещу членове на подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“.

Официални представители уточниха, че един човек е загинал при удар по автомобил в град Накура в провинция Тир, а вторият удар по превозно средство в Наби Шит, в източния район на Баалбек, е довел до още една жертва.

По-късно министерството съобщи за трети удар в град Ал-Хафир, също в района на Баалбек, при който е загинал сирийски гражданин, а друг е бил ранен.

Израелската армия потвърди, че е ликвидирала Али Хусейн ал-Мусави, когото описва като „търговец на оръжие и контрабандист, действащ от името на Хизбула“, както и местен представител на движението – Абд Махмуд ал-Сайед в Южен Ливан.

Въпреки почти едногодишното примирие, постигнато с посредничеството на САЩ, Израел продължава да извършва удари по ливанска територия, като твърди, че целите му са „терористична инфраструктура“ на „Хизбула“.

„Тези действия на израелските сили за отбрана са в нарушение на суверенитета на Ливан и показват незачитане на безопасността и сигурността на миротворците,“ заяви Временната сила на ООН в Ливан (UNIFIL), след като израелски дрон хвърлил граната близо до техен патрул, а танк открил огън в района на Кфар Кила.

Миналата седмица специален докладчик на ООН предупреди, че смъртоносните удари срещу цивилни превозни средства могат да се считат за военни престъпления, въпреки аргументите на Израел, че са насочени срещу бойци на „Хизбула“.

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня от миналата година, израелските войски трябваше да се изтеглят от Южен Ливан, а „Хизбула“ – да се оттегли северно от река Литани и да демонтира военната си инфраструктура. В южната част трябваше да останат само ливанската армия и UNIFIL.

Под натиска на Вашингтон правителството в Бейрут започна стъпки за разоръжаване на „Хизбула“, но движението и неговите съюзници твърдо се противопоставят.

Въпреки договореностите, Израел запазва военни позиции на пет гранични пункта, които счита за стратегически – фактор, който продължава да поддържа напрежението и поставя под въпрос устойчивостта на примирието.