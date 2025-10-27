Учени създадоха дъвка, която открива грипа по вкуса

Учени разработиха иновативен тест за грип под формата на дъвка, който може да засече вируса по вкус – без нужда от лабораторни тестове или носни тампони. Новият метод, описан в списание ACS Central Science, използва молекулен сензор, който при контакт с грипен вирус освобождава аромат на мащерка в устата.

Ако усетите вкус на мащерка, това може да означава, че сте заразени, обясняват изследователите.

Екипът, ръководен от професор Лоренц Майнел, е създал сензор, който реагира на ензим от вируса, наречен неураминидаза – частта, която му помага да прониква в клетките. Когато вирусът е налице, сензорът отделя молекулата тимол, отговорна за характерния билков вкус.

В лабораторни тестове технологията е показала висока точност – ароматът се е появявал в рамките на 30 минути след контакт със слюнка на заразени пациенти. Учените са потвърдили и безопасността на сензора при тестове върху човешки и миши клетки.

Целта е тази технология да се прилага в ежедневни продукти като дъвки или бонбони, които биха позволили на хората да засичат вируса у дома, дори преди появата на симптомите. Това може да помогне за по-ранно откриване и ограничаване на разпространението на грипа – особено сред работещите в училища и болници.

Майнел и екипът му планират клинични изпитвания върху хора през следващите две години. Ако резултатите потвърдят ефективността, „умната“ дъвка може да се превърне в евтин и бърз тест за грип, достъпен за всички.

Изследователите вече са подали заявка за патент в Европейското патентно ведомство.