      понеделник, 27.10.25
          Учени създадоха дъвка, която открива грипа по вкуса

          Учени разработиха иновативен тест за грип под формата на дъвка, който може да засече вируса по вкус – без нужда от лабораторни тестове или носни тампони. Новият метод, описан в списание ACS Central Science, използва молекулен сензор, който при контакт с грипен вирус освобождава аромат на мащерка в устата.

          Ако усетите вкус на мащерка, това може да означава, че сте заразени, обясняват изследователите.

          Екипът, ръководен от професор Лоренц Майнел, е създал сензор, който реагира на ензим от вируса, наречен неураминидаза – частта, която му помага да прониква в клетките. Когато вирусът е налице, сензорът отделя молекулата тимол, отговорна за характерния билков вкус.

          В лабораторни тестове технологията е показала висока точност – ароматът се е появявал в рамките на 30 минути след контакт със слюнка на заразени пациенти. Учените са потвърдили и безопасността на сензора при тестове върху човешки и миши клетки.

          Целта е тази технология да се прилага в ежедневни продукти като дъвки или бонбони, които биха позволили на хората да засичат вируса у дома, дори преди появата на симптомите. Това може да помогне за по-ранно откриване и ограничаване на разпространението на грипа – особено сред работещите в училища и болници.

          Майнел и екипът му планират клинични изпитвания върху хора през следващите две години. Ако резултатите потвърдят ефективността, „умната“ дъвка може да се превърне в евтин и бърз тест за грип, достъпен за всички.

          Изследователите вече са подали заявка за патент в Европейското патентно ведомство.

          1 коментар

          1. измислили и бонбони за кухи русофоби като ги дъвчеш и лимките в кратуната странно дрънчат

