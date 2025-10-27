НА ЖИВО
          Удар по амбициите на Наполи – Де Бройне попадна в лазарета

          Шампионите на Серия А отказаха да дадат времеви диапазон за завръщането на белгиеца, но според медиите на Ботуша играчът ще отсъства от терените до края на календарната година

          Снимка: БГНЕС
          Опасенията на Наполи във връзка с Кевин Де Бройне се потвърдиха. Белгиецът е с травма на подколянното сухожилие, след като пострада след точно изпълнената дузпа във вратата на Интер при победата на шампионите с 3:1 в събота.

          34-годишният бивш футболист на Манчестър Сити мигновено се хвана за десния крак, след като откри резултата за „партенопеите“ в 33-та минута. Малко след това той напусна терена с помощта на двама души от медицинския щаб на неаполитанци.

          „След получената контузия по време на мача с Интер, Кевин Де Бройне мина тестове в болница „Пинета Гранде“, които разкриха разкъсване на мускул в областта на дясното бедро. Играчът на Наполи вече започна възстановителна програма“, се казва в клубно изявление.

          Шампионите на Серия А отказаха да дадат времеви диапазон за завръщането на Де Бройне, но според медиите на Ботуша белгиецът ще отсъства от терените със сигурност до края на календарната година.

          Де Бройне се контузи при 11-то си участие за Наполи след свободния трансфер от Манчестър Сити през лятото. На „Етихад“ той прекара 10 години, в които завоюва шест титли на Висшата лига и требъл през 2023 – Висша лига, Шампионска лига и ФА Къп.

