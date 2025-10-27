НА ЖИВО
      вторник, 28.10.25
          
          Украйна: Русия изнудва Сърбия

          Снимка: nova.bg
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Русия използва петрола и газа, за да оказва натиск върху Сърбия – това заяви украинският посланик в Белград Владимир Толкач в интервю за сръбския вестник „Данас“.

          По думите му Москва умишлено задържа своя дял в „Петролна индустрия на Сърбия“ (NIS), за да запази „важен инструмент за влияние върху Белград и средство за натиск на Балканите“.

          „Енергийният шантаж, който преживяхме в Украйна, сега се случва в Сърбия. Русия използва добре познати методи — отказ от дългосрочни договори и непрекъснато отлагане на преговори, докато не наближи зимата“, заяви Толкач.

          Украинският дипломат предупреди, че икономическият натиск често е предвестник на по-дълбоки конфликти, припомняйки, че „в Украйна всичко започна с икономически шантаж, който прерасна във война“.

          Толкач коментира и американските санкции срещу NIS, като подчерта, че те не са икономически, а свързани с руската агресия срещу Украйна.

          „Русия води открита война в нарушение на международното право — това е причината за санкциите“, добави той.

          Относно съобщенията за руски паравоенни лагери в Сърбия, посланикът потвърди, че има информация за подобни структури, в които се обучават бойци, изпращани впоследствие в Украйна.

          „Зная много за тези лагери. Подобни имаше в Приднестровието. Смятам, че такива могат да съществуват и в Сърбия, тъй като има хора с ясно изразени проруски симпатии – дори сред управляващите“, каза Толкач.

          Той уточни, че няма официално уведомление към сръбското правителство, тъй като въпросът според него трябва да се решава чрез двустранно сътрудничество в областта на сигурността, а не с дипломатически ноти.

          20 КОМЕНТАРА

              • Светлана Спасова , изнуди ме чрез българските си комундели да уча руски език без да съм искала, иначе нямало да отида в по-висок клас! Това достатъчно ли ви е?😏😁

              • Petra Kirtcheva, така ли, таман ще си го знаете. Сега не ги ли изнудват да учат английски, немски. Те български не знаят. Значи да се премахне от програмата изучаване на чужди езици. Който иска да учи по желание.

              • Petra Kirtcheva Сега кои са задължителни, бе госпожа? Досещаш ли се че и сега някой не иска да учи задължително западен език?
                А и тогава в учебната програма имаше задължително западен език. Не са го забранявали!
                Сега обаче новоизлюпените „демократи“ забраниха руския. Забраниха и руските телевизии! Забраниха руски радиа, пиеси, концерти…Очаквам скоро и да започнат да горят руски книги! Досущ като укрите!

              • Simeon Delchev , господине, имате избор от няколко западни езика един да изберете, а за руския ние нямахме избор! Ето това е голямата разлика, ако не можете да я откриете. И моля, не говоре лъжи! Никой не е забранявал изучаването на руски език у нас. Дори има руски училища. Малко по-спокойно с рашистката пропаганда. Не всички, които четем Евроком, сме примитивни и наивни копейки!😉😁

              • Дончев Стефан , а вие другарю, трябва да се върнете отново в първо отделение и да започнете да учите граматиката на българския език.😏😁

              • Petra Kirtcheva Сус ма комуняго нали ППДБилите сега сте новите комунисти в Съветския ЕС 😡

