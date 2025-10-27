Украйна: Русия изнудва Сърбия

Русия използва петрола и газа, за да оказва натиск върху Сърбия – това заяви украинският посланик в Белград Владимир Толкач в интервю за сръбския вестник „Данас“.

По думите му Москва умишлено задържа своя дял в „Петролна индустрия на Сърбия“ (NIS), за да запази „важен инструмент за влияние върху Белград и средство за натиск на Балканите“.

„Енергийният шантаж, който преживяхме в Украйна, сега се случва в Сърбия. Русия използва добре познати методи — отказ от дългосрочни договори и непрекъснато отлагане на преговори, докато не наближи зимата“, заяви Толкач.



Украинският дипломат предупреди, че икономическият натиск често е предвестник на по-дълбоки конфликти, припомняйки, че „в Украйна всичко започна с икономически шантаж, който прерасна във война“.

Толкач коментира и американските санкции срещу NIS, като подчерта, че те не са икономически, а свързани с руската агресия срещу Украйна.

„Русия води открита война в нарушение на международното право — това е причината за санкциите“, добави той.



Относно съобщенията за руски паравоенни лагери в Сърбия, посланикът потвърди, че има информация за подобни структури, в които се обучават бойци, изпращани впоследствие в Украйна.

„Зная много за тези лагери. Подобни имаше в Приднестровието. Смятам, че такива могат да съществуват и в Сърбия, тъй като има хора с ясно изразени проруски симпатии – дори сред управляващите“, каза Толкач.



Той уточни, че няма официално уведомление към сръбското правителство, тъй като въпросът според него трябва да се решава чрез двустранно сътрудничество в областта на сигурността, а не с дипломатически ноти.