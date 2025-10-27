Украйна: Русия изнудва Сърбия

Русия използва петрола и газа, за да оказва натиск върху Сърбия – това заяви украинският посланик в Белград Владимир Толкач в интервю за сръбския вестник „Данас“.
По думите му Москва умишлено задържа своя дял в „Петролна индустрия на Сърбия“ (NIS), за да запази „важен инструмент за влияние върху Белград и средство за натиск на Балканите“.
Украинският дипломат предупреди, че икономическият натиск често е предвестник на по-дълбоки конфликти, припомняйки, че „в Украйна всичко започна с икономически шантаж, който прерасна във война“.
Толкач коментира и американските санкции срещу NIS, като подчерта, че те не са икономически, а свързани с руската агресия срещу Украйна.
Относно съобщенията за руски паравоенни лагери в Сърбия, посланикът потвърди, че има информация за подобни структури, в които се обучават бойци, изпращани впоследствие в Украйна.
Той уточни, че няма официално уведомление към сръбското правителство, тъй като въпросът според него трябва да се решава чрез двустранно сътрудничество в областта на сигурността, а не с дипломатически ноти.
Тия не спират да просят, пък после Русия била изнудвала. Извратеняци…
Вие изнудвате цял свят
Да вземете да се скриете.
Престъпника и наркомана само мисли простотии!
Наркомански изнудва цял свят!
Ха сега де ново двайсе нека и нас.
Да не би Вучич да се е оплакал на Зеленски 🤣
И украйната разпространява лъжи
Че то СССР, а сега руZZия кога не е изнудвала?!То е в природата им.😏
Petra Kirtcheva, хайде да кажете как ви е изнудила.
Светлана Спасова , изнуди ме чрез българските си комундели да уча руски език без да съм искала, иначе нямало да отида в по-висок клас! Това достатъчно ли ви е?😏😁
Petra Kirtcheva, така ли, таман ще си го знаете. Сега не ги ли изнудват да учат английски, немски. Те български не знаят. Значи да се премахне от програмата изучаване на чужди езици. Който иска да учи по желание.
Petra Kirtcheva Сега кои са задължителни, бе госпожа? Досещаш ли се че и сега някой не иска да учи задължително западен език?
А и тогава в учебната програма имаше задължително западен език. Не са го забранявали!
Сега обаче новоизлюпените „демократи“ забраниха руския. Забраниха и руските телевизии! Забраниха руски радиа, пиеси, концерти…Очаквам скоро и да започнат да горят руски книги! Досущ като укрите!
Petra Kirtcheva Зомби зомби аре още една ойде в Раднево 🤣🤣🤣🤪
Simeon Delchev , господине, имате избор от няколко западни езика един да изберете, а за руския ние нямахме избор! Ето това е голямата разлика, ако не можете да я откриете. И моля, не говоре лъжи! Никой не е забранявал изучаването на руски език у нас. Дори има руски училища. Малко по-спокойно с рашистката пропаганда. Не всички, които четем Евроком, сме примитивни и наивни копейки!😉😁
Дончев Стефан , а вие другарю, трябва да се върнете отново в първо отделение и да започнете да учите граматиката на българския език.😏😁
Petra Kirtcheva Сус ма комуняго нали ППДБилите сега сте новите комунисти в Съветския ЕС 😡
И нека хленченето и просията на ЗелкатА започнат, СЕГА⚠️⚠️
А украйна изнудва целия Свят
Niki Emil Не е точно Украйна а фашиския режим на зеления наркоман!