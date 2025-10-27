УЖАС НА „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“: Пореден тежък пътен инцидент

Късно снощи в столицата е станала тежка катастрофа на бул. „Цариградско шосе“ в посока квартал „Младост“, съобщиха очевидци. В резултат на инцидента тази сутрин в района се е образувало голямо задръстване.

По информация от публикации в социалните мрежи, на мястото са пристигнали екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната.

Според очевидци, лек автомобил „Пежо“ е паднал от моста на „Цариградско шосе“, в района на началото на бул. „Александър Малинов“. Колата е напълно разрушена след падането.

„Страшно смазана е, дано няма загинали“, коментира потребител в социалните мрежи.

„От моста долу… Е, как да няма загинали. Лошо! Да пази Господ. И ние да се пазим!“, добавя друг.

Някои коментари предполагат, че автомобилът може да се е подхлъзнал на завоя и да е паднал в участък без мантинела.

Предполагаемата причина за инцидента е мократа и хлъзгава настилка.

Към момента няма официална информация за състоянието на хората, пътували в автомобила.