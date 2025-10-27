УЖАС НА „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“: Пореден тежък пътен инцидент

Късно снощи в столицата е станала тежка катастрофа на бул. „Цариградско шосе“ в посока квартал „Младост“, съобщиха очевидци. В резултат на инцидента тази сутрин в района се е образувало голямо задръстване.
По информация от публикации в социалните мрежи, на мястото са пристигнали екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната.
Според очевидци, лек автомобил „Пежо“ е паднал от моста на „Цариградско шосе“, в района на началото на бул. „Александър Малинов“. Колата е напълно разрушена след падането.
Някои коментари предполагат, че автомобилът може да се е подхлъзнал на завоя и да е паднал в участък без мантинела.
Предполагаемата причина за инцидента е мократа и хлъзгава настилка.
Към момента няма официална информация за състоянието на хората, пътували в автомобила.
