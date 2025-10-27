НА ЖИВО
          НачалоБългария

          УЖАС НА „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ": Пореден тежък пътен инцидент

          Снимка: Facebook - Eleonora Dineva Taneva
          Късно снощи в столицата е станала тежка катастрофа на бул. „Цариградско шосе“ в посока квартал „Младост“, съобщиха очевидци. В резултат на инцидента тази сутрин в района се е образувало голямо задръстване.

          По информация от публикации в социалните мрежи, на мястото са пристигнали екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната.

          Служебна кола на МВР участва в катастрофа Служебна кола на МВР участва в катастрофа

          Според очевидци, лек автомобил „Пежо“ е паднал от моста на „Цариградско шосе“, в района на началото на бул. „Александър Малинов“. Колата е напълно разрушена след падането.

          „Страшно смазана е, дано няма загинали“,

          коментира потребител в социалните мрежи.

          „От моста долу… Е, как да няма загинали. Лошо! Да пази Господ. И ние да се пазим!“,

          добавя друг.
          Постоянен арест за шофьора, причинил фаталната катастрофа край Златица Постоянен арест за шофьора, причинил фаталната катастрофа край Златица

          Някои коментари предполагат, че автомобилът може да се е подхлъзнал на завоя и да е паднал в участък без мантинела.

          Предполагаемата причина за инцидента е мократа и хлъзгава настилка.

          Към момента няма официална информация за състоянието на хората, пътували в автомобила.

