      понеделник, 27.10.25
          Великобритания продава изтребители „Юрофайтър" на Турция

          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Великобритания и Турция подписаха споразумение за продажба на изтребители „Юрофайтър Тайфун“ на стойност близо 11 милиарда долара, съобщи британският премиер Киър Стармър по време на визитата си в Анкара, предаде АФП.

          „Това е наистина значима сделка – поръчки за 8 милиарда паунда (около 10,7 милиарда долара). Това са работни места, които ще се запазят за следващите 10 години, докато се произвеждат изтребителите ‘Тайфун’. Това е изключително важно за нашата страна,“ заяви Стармър.

          Според британското министерство на отбраната, сделката включва доставка на 20 изтребителя „Юрофайтър“ за турските военновъздушни сили в рамките на десетгодишен договор.

          Поръчката се разглежда като стратегически пробив в отбранителното сътрудничество между Лондон и Анкара, особено на фона на засилените контакти между двете страни в областта на отбраната и сигурността.

