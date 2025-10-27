Великобритания продава изтребители „Юрофайтър“ на Турция

Великобритания и Турция подписаха споразумение за продажба на изтребители „Юрофайтър Тайфун“ на стойност близо 11 милиарда долара, съобщи британският премиер Киър Стармър по време на визитата си в Анкара, предаде АФП.
Според британското министерство на отбраната, сделката включва доставка на 20 изтребителя „Юрофайтър“ за турските военновъздушни сили в рамките на десетгодишен договор.
Поръчката се разглежда като стратегически пробив в отбранителното сътрудничество между Лондон и Анкара, особено на фона на засилените контакти между двете страни в областта на отбраната и сигурността.
Великобритания и Турция подписаха споразумение за продажба на изтребители „Юрофайтър Тайфун“ на стойност близо 11 милиарда долара, съобщи британският премиер Киър Стармър по време на визитата си в Анкара, предаде АФП.
Според британското министерство на отбраната, сделката включва доставка на 20 изтребителя „Юрофайтър“ за турските военновъздушни сили в рамките на десетгодишен договор.
Поръчката се разглежда като стратегически пробив в отбранителното сътрудничество между Лондон и Анкара, особено на фона на засилените контакти между двете страни в областта на отбраната и сигурността.