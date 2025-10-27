Венецуела нарече военните учения на САЩ в съседен Тринидад „провокация“

Венецуелското правителство осъди като „провокация“ пристигането на военния кораб на САЩ USS Gravely в съседен Тринидад и Тобаго за участие във военни учения и обяви, че е арестувало група наемници, свързани с ЦРУ.

„Венецуела осъжда военната провокация на Тринидад и Тобаго, в координация с ЦРУ, с цел да се провокира война в Карибския басейн,“ се казва в официално изявление на правителството на президента Николас Мадуро. - Реклама -

Няколко часа след акостирането на американския разрушител на територията на Тринидад, Каракас съобщи за ареста на „група наемници“, обвинени в подготовка на „атака под фалшив флаг“, целяща да предизвика „пълномащабна военна конфронтация“ в региона.

Инцидентът допълнително засилва напрежението в Карибския басейн, където администрацията на президента Доналд Тръмп продължава да оказва натиск върху режима на Мадуро чрез икономически санкции и военни демонстрации.

Венецуела не предостави подробности за самоличността на арестуваните, но държавните медии съобщиха, че сред тях има чуждестранни граждани, заподозрени в шпионаж и саботажна дейност.

Съединените щати все още не са коментирали официално обвиненията, но според източници в Пентагона ученията в Тринидад и Тобаго са част от редовни регионални операции по сигурността.