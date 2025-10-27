НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Венецуела нарече военните учения на САЩ в съседен Тринидад „провокация“

          10
          87
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Венецуелското правителство осъди като „провокация“ пристигането на военния кораб на САЩ USS Gravely в съседен Тринидад и Тобаго за участие във военни учения и обяви, че е арестувало група наемници, свързани с ЦРУ.

          „Венецуела осъжда военната провокация на Тринидад и Тобаго, в координация с ЦРУ, с цел да се провокира война в Карибския басейн,“ се казва в официално изявление на правителството на президента Николас Мадуро.

          Няколко часа след акостирането на американския разрушител на територията на Тринидад, Каракас съобщи за ареста на „група наемници“, обвинени в подготовка на „атака под фалшив флаг“, целяща да предизвика „пълномащабна военна конфронтация“ в региона.

          Инцидентът допълнително засилва напрежението в Карибския басейн, където администрацията на президента Доналд Тръмп продължава да оказва натиск върху режима на Мадуро чрез икономически санкции и военни демонстрации.

          Венецуела не предостави подробности за самоличността на арестуваните, но държавните медии съобщиха, че сред тях има чуждестранни граждани, заподозрени в шпионаж и саботажна дейност.

          Съединените щати все още не са коментирали официално обвиненията, но според източници в Пентагона ученията в Тринидад и Тобаго са част от редовни регионални операции по сигурността.

          10 КОМЕНТАРА

          1. Много ги „обичам“ тези сладури латино диктаторите! Напомнят ми на онова кремълското джудже, но още по-мънички от него! И викат, крещят и ръкомахат също като чичо Хитко от трибуните навремето! А страните им бедни, ама толкова бедни, че мухите там умират от глад! Може и върху злато да ходят, като орките, но при диктаторите, това просто няма значение. Оставаш си беден, защото за диктатора човекът никога не е бил приоритет! Народът е по площадите, то и без това работа няма и слуша ли слуша как някога там в близките 22-23 век ще се оправи! Кубинска сага! Плаче ми се!

            • Ogniyan Nikolov А не обичаш ли диктатурата на демокрацията, разкажи защо виждаш едното а другото не?

              • Димитър Димитров И къде в демокрацията видя диктатура пък ти? Ако имаше такава, всички путинофили майкопродавци щяхте да сте в затвора, а не по цял ден в нета да се прехласвате по кървавите подвизи на кремълския кръволок и военнопрестъпник Путя! Дали някой щеше да ви позволи да веете руZки байраци по български празници ако не беше демокрацията в България? Молете си да не си отива демокрацията, че жална ви майка на всички предатели и патриотари, където викате за държава, която ни е обявила за враг, мрази ни и се чуди как да ни затрие! Аз лично, като хуманист и демократ, бих се отървал от вас с еднопосочни билети за Мордор! Не виждам какво по-страшно и мъчително наказание може да се измисли за предател!

              • Димитър Димитров Как пък едно нещо да не уцели другарю! За вас блеещите по Путя другари,сигурно е нормално! В края на краищата никога не сте се отличавали с особена интелигентност! За твое голямо разочарование и мъка, всичко ми е наред другарю, нямам комплексите и драмите, които ви тръшкат ежедневно вас путинофилите майкопродавци!😅😂🤣

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

