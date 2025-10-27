Винисиус: Аз, господине, аз? Върви по дяволите! Винаги съм аз… Напускам този отбор, напускам

Въпреки че беше един от най-добрите във вчерашното Ел Класико, Винисиус отново сипа катран в кацата с мед с поведението си, когато беше изваден през второто полувреме на мача, който неговият Реал Мадрид спечели с 2:1 срещу Барселона на „Сантяго Бернабеу“.

Бразилецът за пореден път избухна, след като първо отправи неприлични жестове към треньора си Шаби Алонсо, след това му се разкрещя, а накрая се прибра директно в съблекалнята. В Испания разкриха какво е казал Винисиус, докато е напускал терена.

„Аз, господине, аз? Върви по дяволите! Винаги съм аз… Напускам този отбор, напускам“, са били думине на бразилеца, а в отговор Алонсо кратко се опита да го успокои: „Хайде, Вини, по дяволите.“

Крилото се опита да се измъкне с публикация в социалните мрежи след мача, но броят на феновете и легендите на Реал, които вече не могат да го понасят, расте.

Интересното е, че Винисиус се върна от съблекалнята, за да се намери друга „жертва“ – Ламин Ямал, който обаче не му остана длъжен.

„Затова загуби „Златната топка“, подхвърли тийнейджърът на Винисиус, което вероятно допълнително разпали бразилския футболист.

Винисиус вече се виждаше с престижнвия трофей миналата година, в резултат, но в последния момент Родри от Манчестър Сити спечели най-голямото индивидуално признание в света на футбола. Причината за поражението в гласуването беше именно поведението на крилото, което предизвиква скандали в почти всеки мач, пишат в Испания.