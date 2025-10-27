Европейската комисия предупреди, че новите американски санкции срещу руските енергийни гиганти „Лукойл“ и „Роснефт“ могат частично да засегнат енергийната сигурност на страните от Европейския съюз.

„Въпреки че ЕС вече значително е намалил зависимостта си от руски енергийни ресурси, внезапни пазарни сътресения могат да окажат натиск върху доставките и цените,“ заявиха от ЕК. - Реклама -

Санкциите на Вашингтон целят да ограничат износа и международните операции на двете компании, включително достъпа им до финансови пазари и технологии.

Междувременно стана ясно, че Алексей Филатов е освободен от поста началник на управлението на президента на Русия по трансграничното сътрудничество, съгласно указ, подписан от Владимир Путин.

Решението беше публикувано на официалния портал за правна информация.