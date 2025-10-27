Вместо Русия? Санкциите на Тръмп удариха по Европа

Европейската комисия предупреди, че новите американски санкции срещу руските енергийни гиганти „Лукойл“ и „Роснефт“ могат частично да засегнат енергийната сигурност на страните от Европейския съюз.
Санкциите на Вашингтон целят да ограничат износа и международните операции на двете компании, включително достъпа им до финансови пазари и технологии.
Междувременно стана ясно, че Алексей Филатов е освободен от поста началник на управлението на президента на Русия по трансграничното сътрудничество, съгласно указ, подписан от Владимир Путин.
Решението беше публикувано на официалния портал за правна информация.
Ебати кефа екстра FACK OFF EC
Добро утро !!! По добре късно отколкото никога , че го разбрахте !
Все пак е нещо…
Направо се кефя😀
Това е ясно
Ама тоя се взе за Господ, че ще забранява международната търговия, и какви са тези санкции, кой ще плаща на кого и за какво. А не може ли, повечето страни да спрат да купуват американски стоки, да видят тия какво е санкции…
И аз така си мисля.Сигурна съм
Тръмп никога не е казвал че иска успех за европа! Той иска високи мита и европейците да купуват само американски стоки и горива и даже да дават пари без нищо да купуват
Dimas Wolf много точен, баш сие така.
Гнусна лъжа . Удариха Русия . Европа е зелена отдавна
Мария Мирева зелена ти е главата.😆
Димитрова Петя Такава е твоята копейка
Мария Мирева Европа приключи играта просто още не го знае
Мария Мирева Хмм,аз като се загледам на улиците им обаче нищо зелено не виждам.За сметка на много черно по главите на жените. Пък за мъжете няма какво да говорим. В Лондон се чудя дали съм там или някъде другаде в някоя си ……страна. Че толкова е зелена Европа ама явно сте дълтонист и ви се привижда черното зелено,нищо де. 😁
Това е целта де …
Ти да видиш бе разбирачи ньеедни!!!
Че те са си за еВРОПА. Не го ли разбрахте това до сега…….