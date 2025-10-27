НА ЖИВО
          Вместо Русия? Санкциите на Тръмп удариха по Европа

          Санкции срещу Русия
          Санкции срещу Русия
          Европейската комисия предупреди, че новите американски санкции срещу руските енергийни гиганти „Лукойл“ и „Роснефт“ могат частично да засегнат енергийната сигурност на страните от Европейския съюз.

          „Въпреки че ЕС вече значително е намалил зависимостта си от руски енергийни ресурси, внезапни пазарни сътресения могат да окажат натиск върху доставките и цените,“ заявиха от ЕК.

          Санкциите на Вашингтон целят да ограничат износа и международните операции на двете компании, включително достъпа им до финансови пазари и технологии.

          Междувременно стана ясно, че Алексей Филатов е освободен от поста началник на управлението на президента на Русия по трансграничното сътрудничество, съгласно указ, подписан от Владимир Путин.

          Решението беше публикувано на официалния портал за правна информация.

          Санкциите на Вашингтон целят да ограничат износа и международните операции на двете компании, включително достъпа им до финансови пазари и технологии.

          Междувременно стана ясно, че Алексей Филатов е освободен от поста началник на управлението на президента на Русия по трансграничното сътрудничество, съгласно указ, подписан от Владимир Путин.

          Решението беше публикувано на официалния портал за правна информация.

