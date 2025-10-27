За запазване на българския лев: Движение „Дойран-2025“ внася 200 000 подписа в парламента (ВИДЕО)

Гражданско сдружение „Дойран – 2025“ ще внесе утре в Народното събрание почти 200 хиляди подписа за провеждане на референдум с осем въпроса, свързани с еврозоната и членството на България в Европейския съюз (ЕС). Това съобщи председателят на сдружението Румяна Ченалова на пресконференция в Националния пресклуб на БТА.

„Данните са от петък, но и през уикенда обработката на бланките продължава, както и продължават да постъпват нови," посочи Ченалова.

По думите ѝ, по закон срокът за събиране на подписи е три месеца, а всички бланки, събрани в рамките на този срок, ще бъдат допълнително обработени и внесени в парламента.

„Обработените до момента бланки са 150 килограма – почти 200 хиляди подписа. Тази цифра ще внесем утре в Народното събрание. Очакваме окончателният брой да надхвърли 200 хиляди – постигнахме чудо,“ заяви Ченалова.

Тя допълни, че властите не само не са оказали съдействие, но дори са възпрепятствали организацията на подписката.

„Държавата и общинските администрации – особено в градове с кметове от ГЕРБ – направиха всичко възможно да заглушат инициативата. До днес нямаме мотивиран отказ за постоянна шатра в София, а в Пловдив и Казанлък ни съставиха актове, които ще обжалваме,“ коментира тя.

Относно исковата молба до Съда на ЕС в Люксембург, с която сдружението оспорва решението за приемане на България в еврозоната от 1 януари 2026 г., Ченалова уточни, че процесът е в начална фаза.