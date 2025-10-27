За запазване на българския лев: Движение „Дойран-2025“ внася 200 000 подписа в парламента (ВИДЕО)

Гражданско сдружение „Дойран – 2025“ ще внесе утре в Народното събрание почти 200 хиляди подписа за провеждане на референдум с осем въпроса, свързани с еврозоната и членството на България в Европейския съюз (ЕС). Това съобщи председателят на сдружението Румяна Ченалова на пресконференция в Националния пресклуб на БТА.
По думите ѝ, по закон срокът за събиране на подписи е три месеца, а всички бланки, събрани в рамките на този срок, ще бъдат допълнително обработени и внесени в парламента.
Тя допълни, че властите не само не са оказали съдействие, но дори са възпрепятствали организацията на подписката.
Относно исковата молба до Съда на ЕС в Люксембург, с която сдружението оспорва решението за приемане на България в еврозоната от 1 януари 2026 г., Ченалова уточни, че процесът е в начална фаза.
Браво!
Аз пък искам референдум за присъединяване на Луната към България! В случая имаме 200 000 балъци които доброволно са си дали личните данни на едни лъжци и манипулатори. Въпросните 200 000 да чакат да им потропат на вратата след 01.01.2026 да им „обменят левовете“ на място по „изгоден курс“. 🙂
Да пазиш нещо, което се спомина преди около 20 години е меко казано малоумно! Тарикати, се възползват от невежество. Отврат!
Xavier Bobev Ами евро отпадък я кажи конкретно като приемем еврото откъде ще дойдат повечето пари нима Урсула ще дойде и ще заповяда на Бойко да не направи заплатите от 1000 лв на 1000 евро. то бива бива да си проста ма чак пък толкова. кажи бе извратеняк от къде ще забогатим откъде ще дойдат парите.
Внася на босия цървулите и на баба им хвърчилото .🤣🤣🤣
И двеста милиона подписа да съберем,все тая…никой не се интересува от мнението на народа
Полза от тези подписи няма, Управленската мафия референдум няма да позволи, в парламента са едни чакали които си чакат своя пай от оглозгана България! Тези 200 000 ще свършат по-добра работа да са на улицата до сваляне на правителството!
Митко България Всичко което си написал е ОК.но за да имаме стабилен Лев трябва независима икономика,деругото е само приказки от 1001 нощ.
Stefan Stefanov Точно така е! Но имаме около 8%износ и 80%внос по директивите на ЕС! За да имаме стабилна икономика трябва да увеличим износа и да имаме работещи предприятия! Но,уви ЕС с помощта на Иеан Костов и “ приватизацията „(ограбването) ги разпродадоха на безценица! А ЕС неразрешава да имаме повече износ! За справка може да проверите в директивите, които ЕС наложи,преди влизането ни в него!
Ебати и чукундурите, не разбрахте ли, че левът е безвъзвратно загубен?
Дажвей Балгария!
КОГАТО ЕДИН НАРОД тъне в невежество, може да се подпише под всяка глупост, поднесена му с лукава измама! Затова сме жалка България на скапан народ!
Г-жа Ченалова, от проруската партия Възраждане в нова позиция се мъчи да отклонява България на Изток! В услуга на Путин! Аман от долни продажни родоотстъпници!
PS/ Ченалова, спри се вече! Заслужи си парите на Митрофанова! Вземай ги и бягай където искаш!
Време е за Възраждане на България или мир няма да видим ☝️🇧🇬☝️🇧🇬☝️🇧🇬
Тъпи русороби
Малко са събрали бе , защо така ???
Росен Атанасов защото много хора смятат, че нищо вече не може да се промени
Разбира се, че ще трябва да решат в полза на Референдума. Браво на Инициативния комитет и всички, които се включиха в събирането на подписите!
Геновева Кръстева забравяте и подписалите се,без тях всичко ще е безмислено.
Само обединен народът е силен и прави чудеса!!!
Juls Smile , да под „включиха в събирането на подписите“ имах предвид и тях.
Геновева Кръстева аз се подписах за референдума на възраждане преди време,и резултата го видяхме.говедата в парламента не го приеха.не знам защо някой си мисли че резултата ще е по различен сега.
Сигурно ще е същият, но аз поздравявам всяко усилие в тази посока- запазването на валутата ни.
Геновева Кръстева Лошото е че ще трябва да мине през гласуване в НС!!????
Геновева Кръстева може ама на дали
Какъв реферндум какви пет лева то не се разреши един път и сега ще бъде същото няма да има референдум
За Референдум
За да има РЕФЕРЕНДУМ , подписите трябва да бъдат действителни поне 400 хиляди ! Само Президента може без тези подписи, да поиска от НС да се проведе РЕФЕРЕНДУМ ! Председателя на НС, не допусна това искане в НС !
Димо Димитров Не може той сам каза че не може да се прави Референдум за лева .
Димитринка Колева Да така е ! Но след това поиска РЕФЕРЕНДУМ, за отлагане на влизането на Еврото от 1 януари 2026 г. !
Димо Димитров и не само 400 000 трябва да имате поне година време защото толкова отне на Възраждане техния референдум четири месеца са само брояха подписите в НСИ и после докато го вкарат в парламента после докато го вкарат в зала и после докато го гласуват отне повече от година.
така че този референдум е много закъснял и за трети път не знам какво очакват нещо по-различно ли да стане
Жоро Димитров Съгласен съм
Дали е евро или лев за една голяма прослойка в БГ няма значение! То се вижда , че и с лева са завалии или те толкова си могат. Да, не е готова страната за това , но е хубаво да го има!
Xavier Bobev какво толкова не разбирате. Левон Хампарцумян, не кой да е, ви обяснява, че влизането в Еврозоната не е гаранция за добра икономика. 😃 И ако продължите да мислите върху твърдението му, може и да схванете нещо.
Irina Gor , гаранция няма в тоя живот. Но тезата ви е куха като умозаключението ви
Възраждане събраха 600 000 подписа и не ги отразиха въобще 200 000 просто
Киселова и Теменужка ще се изсмеят и ще ги хвърлят цялата подписка в коша . Както направиха с писмото на Радев да не се занимават с него.Просто няма шанс да се допусне референдум от бандата на голямото Д.
Valentin Dimitrov Лева го няма от 1997 година научете .
Димитринка Колева Ами възможно е да е така но снощи в магазина платих с Български левове, миналата седмица платих с Бг левове и сметките си.
Valentin Dimitrov вярно е и аз съм за лева но това вече за трети път е безсмислена кауза. та те дори нямат технологично време докато се преброят подписи докато се вкара в парламента то още при преброяването на подписите 30% ще им отпаднат както стана с Възраждане но те имаха поне 600 000
Жоро Димитров Именно за това става въпрос но според мен след Януари когато всичко се вдигне най вече лекарствата и сметките, народа ще излезе на улицата и ще ги измете.
Това и е целта на Запада разруха икономически навсякъде и да се спасят ще разчитат на Световна война.
Ами тоя, почти същият парламент , вече взе решение! Защо мислите, че сега ще е различно ???
не…Австрия прие еврото и сега са много добре…
Polina Stoyanova Фашагите у Австрия кво ми ги хвалиш…
Jordanius Princeps че няма социалисти .. които да ги объркват .. и именно социалистите ги наричат … фашаги…😂
Не само те
Няма да мирясат! Ще мислят, говорят и действат за постигане на заветната цел – да не влезем в еврозоната! Яко подплатена цел – да слагат прът до последния момент, за да обърнат хода на €-то. Не, че €-то е виновно, а западът, Европа, САЩ и НАТО, които мразят откакто са се пръкнали и млякото на омразата са засмукали! Тези мразещи ще действат до 31 дек., а и после няма да се кротнат, а ще продължат да правят долните си мръсотийки и баламосват простите глупаци, на които разчитат….
Лена Атанасова сега „Те“ тук в стаята ли са?
Лена Атанасова Простите са тези,които предадоха България и лева!Безродниците!
Лена Атанасова г-жо, Пеевски и Борисов ни вкарват в Еврозоната. Как не ви светва червената лампичка, че от това няма да произлезе нищо добро. Под хипноза ли сте, заспали ли сте или по-вероятно платени.
До тук 10души доказаха колко съм права във фактологията. Имената на разярените и побеснели от моите думи, висят с яда и отровата си! Даже освен фактите, които дадох за тях, пропуснах да отбележа, че са и без грам възпитание – видимо е в „мненията“, които пишат. Изненада няма – такива са.
Xavier Bobev Всички държави в еврозоната здравата са я закъсали. Франция, Германия, Италия, Гърция, са в дългове до ушите. Качваме се на потъващ кораб. Не ви ли се вижда съмнително защо ни искат с такъв хъс, въпреки че знаят че всики показатели ,за да влезем са фалшифицирани. Ще ни довършат.
Маргарита Иванова Кьосева , личи си, че не сте излизали от селото си. Явно само на картинки сте ги виждал тия страни.
Xavier Bobev От по- прости от мен не се обиждам!
🇧🇬❤️🙏💪
СМЕШНИЦИ
Нали знаете че тези не се борят за ЛЕВА а за избиратели които да ги вкарат в парламента ?
Мария Мирева По-добре тези,а не сегашните безродни, алчни продажници!
Мария Стефанова Тези са същите алчни и продажни копейки като другите
Какъв лев , каква простащина ??? Ако няма валутен борд , къде ще е левчето знаете ли ????
Валентина Атанасова тук става въпрос за суверенитет не толкова за валутата
Chavdar Chavdarov суверенитет или мизерия и бедност ? Важна е реалността и живота на хората . Няма европейска държава , която да е във евро и да е по- бедна от нашата .
Валентина Атанасова А защо мислиш че ние ще бъдем като тях ние винаги ще бъдем задния двор на Европа това не си ли го разбрал досега не се заблуждавай моля те
Chavdar Chavdarov научете се да виждате нещата от хубавата страна и те ще се случват .
Валентина Атанасова ,сериозно?!Разсмях се!
Валентина Атанасова много тъпоооо
Jordanius Princeps тъпо е за Вас , но гледната точка се определя от фактите
КОИТО ИСКА ЕВРО ДА СЕ ИЗМИТА ОТ БЪЛГАРИЯ НЕЗАБАВНО!!!!!
Стефан Каваков , а който кретен си позволява наглостта да казва кой какво да прави, да го екстрадират в Руската кочина, къдета да си играе с рубли.
Стефан Каваков , не знам защо всички , които не искате еврото сте толкова арогантни/ средни пръсти и др./. Ще го отчета на това, че толкова можете в комуникацията! Вие не сте виновни!
Robert Dimitrov Който иска лева е „ватенка“, „путинофил“! А, който иска еврото е „патриот“! Не разбирам какво общо търсите между лева и рублата?! И, защо радетелите за евро са „патриоти“?!
Стефан Каваков който не иска евро да се изнася от Европа на мига!
Ivo Mirchev Ти соросоид не си фактор че да казваш кои къде да отива
Тия подписи в Изикредит ли ще ги внасят? 😂
УСПЕХ
Предатели на националните ни интереси. Работещи в полза на терористична Русия индивиди, които са натоварени да създават разделение, противопоставяне, конфликт и хаос в България. Деморализирани и подли български граждани, превърнали се в колаборационисти на кремълския режим.
Референдум!
Не разбирам 🤔Досега с лева бяхме най-бедните, най-корумпираните и най-крадените в Европа! Какво по-лошо може да стане с еврото!? А, да може, ако вземем рублата! Щото лева сам го видяхме 97г., стана на тоалетна хартия!!!
Докога с този скапан лев.Без валутния борд знаете ли къде отива лева.
Mihail Dimitrov Утре ще кажете същото за езика, за азбуката, за православието! Защо се срамувате да се наречете БЪЛГАРИН?
Yordanka Georgieva какво общо има азбуката, православието/ в България е имитиращ продукт начело с бизнесмени – духовници!/. Защо да не сме граждани на Европа и защо трябва да се ограничаваме до български такива?
Emil Emilov рядко тъп сте явно… Какво общо има гражданството в Европа с приемането на еврото? Или скандинавските страни не са в Европа??? За ваше сведение, те са и с най-висок стандарт на живот и не са се отказали от валутата си…
Mihail Dimitrov къде отива лева според тебе
Chavdar Chavdarov лева без валутния борд от 3лв. Нагоре за едно евро.
Mihail Dimitrov с еврото ще е същото само че няма да имаме думата разбираш ли