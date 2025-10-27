Зафиров за ротацията на председателя на НС и политическите компромиси в коалицията

Вицепремиерът Атанас Зафиров заяви пред БНТ, че БСП ще остане в коалицията, докато се спазват условията, записани в Договора за съвместно управление. Той категорично отрече твърдението, че партията следва нечий друг интерес, като подчерта, че действията на БСП са в съответствие с интересите на хората, които са им дали доверие.
„Всички решения, които взехме, включително и през последната седмица, са съобразени с очакванията на българските граждани“, заяви Зафиров, обяснявайки, че ротацията на поста председател на Народното събрание не е била част от първоначалните разговори за съставяне на правителството и е чисто технически въпрос, носещ политическа логика. Според него „квалификации като ‘оттегляне’ не бих приел“, тъй като ротацията е част от механизмите на съвместното управление, които ще бъдат уточнени в бъдеще.
Политическа логика и стабилност на страната
Зафиров заяви, че ротацията на председателя на НС не трябва да бъде възприемана като политически проблем. Той посочи, че битката за поста на Наталия Киселова е била свързана с необходимостта парламентът да започне да функционира ефективно, за да не се стигне до нови избори. Въпреки политическите разногласия, БСП няма претенции към работата на Киселова, като я оценяват високо за „отличното“ водене на заседанията на НС.
Бюджетът и стабилността на държавата като приоритет
Зафиров акцентира, че бюджетът и стабилността на държавата са по-важни за БСП от въпросите около ротацията на председателя на НС. Той заяви, че няма да има други промени в състава на кабинета на този етап, като подчерта, че е необходимо да се направи оценка на свършеното до момента.
Позитивно отношение към управлението
Вицепремиерът изрази удовлетворение от управлението на страната, като посочи, че след стабилизирането на политическата ситуация в България е настъпило усещане за предсказуемост в обществото. Това успокоява населението и дава възможност за бъдещи стъпки напред в управлението на страната.