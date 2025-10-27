Зафиров за ротацията на председателя на НС и политическите компромиси в коалицията

Вицепремиерът Атанас Зафиров заяви пред БНТ, че БСП ще остане в коалицията, докато се спазват условията, записани в Договора за съвместно управление. Той категорично отрече твърдението, че партията следва нечий друг интерес, като подчерта, че действията на БСП са в съответствие с интересите на хората, които са им дали доверие.

„Всички решения, които взехме, включително и през последната седмица, са съобразени с очакванията на българските граждани“, заяви Зафиров, обяснявайки, че ротацията на поста председател на Народното събрание не е била част от първоначалните разговори за съставяне на правителството и е чисто технически въпрос, носещ политическа логика. Според него „квалификации като ‘оттегляне’ не бих приел“, тъй като ротацията е част от механизмите на съвместното управление, които ще бъдат уточнени в бъдеще.

Политическа логика и стабилност на страната

Зафиров заяви, че ротацията на председателя на НС не трябва да бъде възприемана като политически проблем. Той посочи, че битката за поста на Наталия Киселова е била свързана с необходимостта парламентът да започне да функционира ефективно, за да не се стигне до нови избори. Въпреки политическите разногласия, БСП няма претенции към работата на Киселова, като я оценяват високо за „отличното“ водене на заседанията на НС.

„Никой няма претенции по отношение на работата на Киселова, напротив. Ние сме абсолютно удовлетворени“, добави той, като подчерта, че партията приема политическата логика на партньорите си в коалицията и продължава напред с управлението.

Бюджетът и стабилността на държавата като приоритет

Зафиров акцентира, че бюджетът и стабилността на държавата са по-важни за БСП от въпросите около ротацията на председателя на НС. Той заяви, че няма да има други промени в състава на кабинета на този етап, като подчерта, че е необходимо да се направи оценка на свършеното до момента.

„Няма как това управление да не е основано на компромиси, но в никакъв случай не може само една политическа сила да плаща всички компромиси. Ние сме най-консенсусните в това управление и не смятам, че не сме си позволили да критикуваме“, допълни Зафиров.

Позитивно отношение към управлението

Вицепремиерът изрази удовлетворение от управлението на страната, като посочи, че след стабилизирането на политическата ситуация в България е настъпило усещане за предсказуемост в обществото. Това успокоява населението и дава възможност за бъдещи стъпки напред в управлението на страната.