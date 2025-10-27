Земетресение с магнитуд 6,1 удари Западна Турция, усетено и в Истанбул и Измир (ПЪРВО ВИДЕО)

Земетресение с магнитуд 6,1 удари Западна Турция късно в понеделник, като трусовете бяха усетени в Истанбул и други големи градове. Според Агенцията за извънредни ситуации на Турция (AFAD), земетресението е станало в 22:48 ч. местно време, като е било усетено и в туристическия център Измир.

„След земетресението, което беше усетено и в околните райони, AFAD и всички негови екипи започнаха да работят на място," заяви министърът на вътрешните работи Али Йерликая.

Няма незабавни съобщения за жертви, но частната информационна агенция DHA излъчи изображения на поне една разрушена къща и други повреди в хълмистия град Синдирги, който беше сред най-засегнатите.

През август тази година, земетресение със същия магнитуд уби един човек и рани десетки други в Синдирги.

Турция, разположена на геоложки разломи, е подложена на редовни земетресения. През февруари 2023 г. трус в югозападната част на страната отне живота на най-малко 53 000 души и опустоши Антакия, историческия регион на древния град Антиохия. В началото на юли 2023 г., земетресение с магнитуд 5,8 по скалата на Рихтер в същия регион доведе до един смъртен случай и раняване на 69 души.