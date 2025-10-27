Земетресение с магнитуд 6,1 удари Западна Турция, усетено и в Истанбул и Измир (ПЪРВО ВИДЕО)

Земетресение с магнитуд 6,1 удари Западна Турция късно в понеделник, като трусовете бяха усетени в Истанбул и други големи градове. Според Агенцията за извънредни ситуации на Турция (AFAD), земетресението е станало в 22:48 ч. местно време, като е било усетено и в туристическия център Измир.
Няма незабавни съобщения за жертви, но частната информационна агенция DHA излъчи изображения на поне една разрушена къща и други повреди в хълмистия град Синдирги, който беше сред най-засегнатите.
През август тази година, земетресение със същия магнитуд уби един човек и рани десетки други в Синдирги.
Турция, разположена на геоложки разломи, е подложена на редовни земетресения. През февруари 2023 г. трус в югозападната част на страната отне живота на най-малко 53 000 души и опустоши Антакия, историческия регион на древния град Антиохия. В началото на юли 2023 г., земетресение с магнитуд 5,8 по скалата на Рихтер в същия регион доведе до един смъртен случай и раняване на 69 души.
Русия и Венецуела официално сключиха стратегическо партньорство, целящо да разшири сътрудничеството в ключови области като енергетиката, минното дело, транспорта и сигурността. Споразумението бе подписано...
