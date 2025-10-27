Земетресение с магнитуд 6,5 разтърси карибския остров Гваделупа

Земетресение с магнитуд 6,5 удари край бреговете на френската отвъдморска територия Гваделупа, съобщи Американската геоложка служба (USGS). Засега няма данни за жертви или сериозни щети, но властите предупредиха за възможно цунами.
След първоначалния трус са регистрирани няколко по-силни вторични земетресения, които са били усетени и на съседни острови в Карибския басейн.
Гваделупа е част от така наречения Карибски сеизмичен пояс, където тектоничните сблъсъци между Северноамериканската и Карибската плоча често предизвикват земетресения с висока сила.
