НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 27.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Жълт код за бурен вятър и дъждове в България

          0
          15
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Валежите ще продължат и тази нощ, но постепенно ще започнат да намаляват. Облачността ще се разкъсва и намалява, макар че в по-голямата част от страната ще продължи да вали. По-интензивни и значителни по количество валежи се очакват в Южна и Източна България, включително по Черноморието.

          - Реклама -

          Вятърът ще бъде умерен до силен от северозапад, а максималните температури ще са между 11 и 15 градуса, за София – около 12.

          За вторник НИМХ обяви жълт код за силен и бурен вятър в почти цялата страна. Най-много по количество ще са валежите в Югозападна България, където вятърът от северозапад ще се усили.

          Максималните температури утре ще бъдат между 11 и 17 градуса, в София – около 11.

          По Черноморието ще е облачно, с леки превалявания на отделни места, които ще спрат следобед. Температурите ще достигнат до 17 градуса, колкото е и температурата на морската вода, а вълнението ще бъде до 2 бала.

          В планините се очаква значителна облачност и валежи от дъжд, които над 1700 метра ще преминават в сняг. Следобед валежите ще спрат. Ще духа силен северозападен вятър, с температури около 5° на 1200 м и 0° на 2000 м.

          Валежите ще продължат и тази нощ, но постепенно ще започнат да намаляват. Облачността ще се разкъсва и намалява, макар че в по-голямата част от страната ще продължи да вали. По-интензивни и значителни по количество валежи се очакват в Южна и Източна България, включително по Черноморието.

          - Реклама -

          Вятърът ще бъде умерен до силен от северозапад, а максималните температури ще са между 11 и 15 градуса, за София – около 12.

          За вторник НИМХ обяви жълт код за силен и бурен вятър в почти цялата страна. Най-много по количество ще са валежите в Югозападна България, където вятърът от северозапад ще се усили.

          Максималните температури утре ще бъдат между 11 и 17 градуса, в София – около 11.

          По Черноморието ще е облачно, с леки превалявания на отделни места, които ще спрат следобед. Температурите ще достигнат до 17 градуса, колкото е и температурата на морската вода, а вълнението ще бъде до 2 бала.

          В планините се очаква значителна облачност и валежи от дъжд, които над 1700 метра ще преминават в сняг. Следобед валежите ще спрат. Ще духа силен северозападен вятър, с температури около 5° на 1200 м и 0° на 2000 м.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Карлос Насар замина за Бахрейн

          Десислава Димитрова -
          Поводът за визитата е провеждащият се в страната най-голям спортен форум за юноши и младежи в Азия – Азиатските юношески игри.
          Икономика

          Радев: България и Саудитска Арабия задълбочават партньорството

          Пламена Ганева -
          България се стреми към по-дълбоко сътрудничество със Саудитска Арабия в областта на високите технологии, иновациите и енергетиката, заяви президентът Румен Радев по време на...
          България

          Ива Митева: Опозицията, ако се обедини около някаква цел, може да постигне добри неща

          Златина Петкова -
          " Опозицията, ако се обедини около някаква цел, може да постигне добри неща." Това каза бившият председател на Народното събрание Ива Митева, която беше гост...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions