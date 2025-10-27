Жълт код за бурен вятър и дъждове в България

Валежите ще продължат и тази нощ, но постепенно ще започнат да намаляват. Облачността ще се разкъсва и намалява, макар че в по-голямата част от страната ще продължи да вали. По-интензивни и значителни по количество валежи се очакват в Южна и Източна България, включително по Черноморието.

- Реклама -

Вятърът ще бъде умерен до силен от северозапад, а максималните температури ще са между 11 и 15 градуса, за София – около 12.

За вторник НИМХ обяви жълт код за силен и бурен вятър в почти цялата страна. Най-много по количество ще са валежите в Югозападна България, където вятърът от северозапад ще се усили.

„Максималните температури утре ще бъдат между 11 и 17 градуса, в София – около 11.„

По Черноморието ще е облачно, с леки превалявания на отделни места, които ще спрат следобед. Температурите ще достигнат до 17 градуса, колкото е и температурата на морската вода, а вълнението ще бъде до 2 бала.

В планините се очаква значителна облачност и валежи от дъжд, които над 1700 метра ще преминават в сняг. Следобед валежите ще спрат. Ще духа силен северозападен вятър, с температури около 5° на 1200 м и 0° на 2000 м.