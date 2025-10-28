11 души загинаха при катастрофа на малък самолет в Кения

Малък туристически самолет се разби в Кения, като при инцидента загинаха всички 11 души на борда – осем унгарци, двама германци и кенийският пилот. Новината беше потвърдена от авиокомпанията Mombasa Air Safari Limited, цитирана от АФП.

- Реклама -

Самолетът е излетял от крайбрежния курорт Диани и се е насочвал към националния парк Масаи Мара, когато се е разбил около 05:30 часа местно време, съобщи Кенийската гражданска авиационна администрация (KCAA).

„За съжаление, няма оцелели“, заяви изпълнителният директор на авиокомпанията Джон Клийв. „Нашите мисли и молитви са с всички, засегнати от тази трагедия.“



Първоначалната информация от властите сочеше, че на борда е имало 12 души, но по-късно беше потвърдено, че пътниците са били десет чужденци и един член на екипажа.

На мястото на катастрофата са изпратени екипи на спасителните служби и представители на правителството, които започнаха разследване на причините за трагедията.

Инцидентите с малки самолети не са рядкост в Кения. През август тази година лек самолет на медицинската организация Amref се разби край Найроби, като при него загинаха шестима души, а двама бяха ранени.