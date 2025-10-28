НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 28.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИнциденти

          11 души загинаха при катастрофа на малък самолет в Кения

          0
          16
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Малък туристически самолет се разби в Кения, като при инцидента загинаха всички 11 души на борда – осем унгарци, двама германци и кенийският пилот. Новината беше потвърдена от авиокомпанията Mombasa Air Safari Limited, цитирана от АФП.

          - Реклама -

          Самолетът е излетял от крайбрежния курорт Диани и се е насочвал към националния парк Масаи Мара, когато се е разбил около 05:30 часа местно време, съобщи Кенийската гражданска авиационна администрация (KCAA).

          „За съжаление, няма оцелели“, заяви изпълнителният директор на авиокомпанията Джон Клийв. „Нашите мисли и молитви са с всички, засегнати от тази трагедия.“

          Първоначалната информация от властите сочеше, че на борда е имало 12 души, но по-късно беше потвърдено, че пътниците са били десет чужденци и един член на екипажа.

          На мястото на катастрофата са изпратени екипи на спасителните служби и представители на правителството, които започнаха разследване на причините за трагедията.

          Инцидентите с малки самолети не са рядкост в Кения. През август тази година лек самолет на медицинската организация Amref се разби край Найроби, като при него загинаха шестима души, а двама бяха ранени.

          Малък туристически самолет се разби в Кения, като при инцидента загинаха всички 11 души на борда – осем унгарци, двама германци и кенийският пилот. Новината беше потвърдена от авиокомпанията Mombasa Air Safari Limited, цитирана от АФП.

          - Реклама -

          Самолетът е излетял от крайбрежния курорт Диани и се е насочвал към националния парк Масаи Мара, когато се е разбил около 05:30 часа местно време, съобщи Кенийската гражданска авиационна администрация (KCAA).

          „За съжаление, няма оцелели“, заяви изпълнителният директор на авиокомпанията Джон Клийв. „Нашите мисли и молитви са с всички, засегнати от тази трагедия.“

          Първоначалната информация от властите сочеше, че на борда е имало 12 души, но по-късно беше потвърдено, че пътниците са били десет чужденци и един член на екипажа.

          На мястото на катастрофата са изпратени екипи на спасителните служби и представители на правителството, които започнаха разследване на причините за трагедията.

          Инцидентите с малки самолети не са рядкост в Кения. През август тази година лек самолет на медицинската организация Amref се разби край Найроби, като при него загинаха шестима души, а двама бяха ранени.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Индия под ударите на циклон „Монта“ – евакуирани над 50 000 души

          Георги Петров -
          Хиляди хора бяха евакуирани от крайбрежните райони на Индия заради мощния циклон „Монта“, който се очаква да удари югоизточното крайбрежие на страната тази вечер...
          Война

          Израел: Хамас върнаха останките на заложник

          Георги Петров -
          Израелският премиерски офис потвърди, че човешките останки, предадени от Хамас в ивицата Газа, принадлежат на израелския заложник Офир Царфати, отвлечен на 7 октомври 2023...
          Инциденти

          Самолет с 12 души се разби в Кения

          Никола Павлов -
          Самолет с 12 души на борда се е разбил в района на кенийския град Квале, съобщи Ройтерс, позовавайки се на Администрацията за гражданска авиация...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions