64 души загинаха при полицейската операция срещу наркотрафика в Рио де Жанейро

Мащабна полицейска операция срещу наркотрафиканти в бразилския град Рио де Жанейро е довела до смъртта на най-малко 64 души.

Това заяви местен източник в службите за сигурност пред АФП.

Обновената информация за жертвите включва и четирима полицейски служители, уточни представител на службите за сигурност на щата Рио.

Губернаторът на щата Рио Клаудио Кастро определи операцията като „най-голямата в историята на щата“.

Полицейските операции са често срещано явление в Рио, главната туристическа дестинация на Бразилия, особено във фавелите — бедни и гъсто населени квартали, често контролирани от престъпни групировки.

Според официални данни, през 2024 г. около 700 души са загинали по време на полицейски операции в Рио — средно почти по двама на ден.