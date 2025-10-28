НА ЖИВО
          Арда пребори един от най-силните отбори във Втора лига и продължава напред за Купата

          След този успех кърджалийци се завръщат към първенството с тежко домакинство на лидера Левски в неделя следобед

          Снимка: www.facebook.com/FCARDA.bg
          Арда победи Фратрия с 2:1 като гост в среща от 1/16-финалите в турнира за Националната купа.

          Джалал Хюсеинов откри за кърджалийци във Варна в края на първото полувреме. Домакините изравниха в началните минути на втората част, но Андре Шиняшики класира тима на Александър Тунчев в следващата фаза с победен гол в 64-та минута.

          Така Арда се присъедини към елитните Ботев Пд, Добруджа, Локомотив София и Спартак Варна, които вече се класираха за осминафиналите.

          След този успех кърджалийци се завръщат към Първа лига с тежко домакинство на лидера Левски в неделя следобед. 

