Арда пребори един от най-силните отбори във Втора лига и продължава напред за Купата

Арда победи Фратрия с 2:1 като гост в среща от 1/16-финалите в турнира за Националната купа.

- Реклама -

Джалал Хюсеинов откри за кърджалийци във Варна в края на първото полувреме. Домакините изравниха в началните минути на втората част, но Андре Шиняшики класира тима на Александър Тунчев в следващата фаза с победен гол в 64-та минута.

Така Арда се присъедини към елитните Ботев Пд, Добруджа, Локомотив София и Спартак Варна, които вече се класираха за осминафиналите.

След този успех кърджалийци се завръщат към Първа лига с тежко домакинство на лидера Левски в неделя следобед.