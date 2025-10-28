Атанасов: Договорът с „Райнметал“ е важен, Русия извършва подривни дейности срещу България

Депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ ген. Атанас Атанасов определи договора между България и германския концерн „Райнметал“ като положителен за българската икономика, подчертавайки, че проектът ще създаде допълнителни работни места и индустриални възможности.
В същото време той изрази притеснение за националната сигурност, припомняйки информация от американски доклад, според който руските служби са подготвяли заговор за убийството на шефа на „Райнметал“ Армин Папергер.
Атанасов отправи призив към ДАНС да реагира по-решително, включително по отношение на нерешения въпрос с руския имот край язовир „Искър“.
В коментар по друга актуална тема генерал Атанасов посочи, че ротацията на председателя на Народното събрание е привлякла вниманието на обществото, но подчерта, че предстои да се види как тя ще бъде реализирана на практика.
Депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ ген. Атанас Атанасов определи договора между България и германския концерн „Райнметал“ като положителен за българската икономика, подчертавайки, че проектът ще създаде допълнителни работни места и индустриални възможности.
В същото време той изрази притеснение за националната сигурност, припомняйки информация от американски доклад, според който руските служби са подготвяли заговор за убийството на шефа на „Райнметал“ Армин Папергер.
Атанасов отправи призив към ДАНС да реагира по-решително, включително по отношение на нерешения въпрос с руския имот край язовир „Искър“.
В коментар по друга актуална тема генерал Атанасов посочи, че ротацията на председателя на Народното събрание е привлякла вниманието на обществото, но подчерта, че предстои да се види как тя ще бъде реализирана на практика.
Ку Ку
Не мога да си представя и да повярвам според сациологични дани ,че за този генерал и ….гласува интелигенцията !!
На тоя и психиятрите не могат да му помогнат….та се чудя как може дружките му да го използват “да работи“ като е болен????
Тоя е опасен не само за себе си но и за всички нас!!! Той не го осъзнава… спешно трябват мерки. Приберете го.
На този звездите му говорят, защото има пълни сведения за всички секретни операции, които се подготвят от всички краища на света.
Тоя давали си сметка мишок една пиратка пред домът му и ще се насери
Какво само давате тези плазмодей и подлоги!
Жалък алкохолик.
Тоя страхлю, треска го тресе вече цял месец!