      вторник, 28.10.25
          Атлетико Мадрид надви Бетис на „Ла Картуха"

          Атлетико Мадрид е на четвърто място в класирането с 19 точки, а Бетис е шести с 16

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Атлетико Мадрид постигна първата си победа като гост в Ла Лига от началото на сезона. Мадридчани надвиха Реал Бетис на „Ла Картуха“ с 2:0.

          „Дюшекчиите“ поведоха в резултата още в третата минута. Ектор Бейерин не успя да изчисти топката и тя стигна до Джулиано Симеоне на границата на наказателното поле, който я прати с воле директно в мрежата.

          Ез Абде стреля опасно в 28-ата минута, но Ян Облак се отчете с добро спасяване.

          Хулиан Алварес пропусна добра възможност да удвои преднината на мадридчани в 30-ата минута, когато стреля на сантиметри от вратата.

          В добавеното време на първата част от Бетис имаха претенции за дузпа, но съдията ги подмина, а при контраатаката Атлетико отбеляза второ попадение. Хулиан Алварес напредна отдясно и пусна пас в наказателното поле към далечната греда, където включилият се на скорост Алекс Баена отбеляза първото си попадение с екипа на Атлети.

          В 59-ата минута Ез Абде не успя да намери целта, след като изстрелът му се отби в напречната греда.

          Десетина минути след това Джовани Ло Селсо затрудни Ян Облак.

          Атлетико Мадрид е на четвърто място в класирането с 19 точки, а Бетис е шести с 16. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Тенис

          Григор Димитров се класира за втори кръг в Париж, след като победи Джовани Мпетши Перикар

          Красимир Попов -
          Григор Димитров се класира за втория кръг на последния за годината турнир от сериите Мастърс 1000 в Париж, след като победи представителя на домакините...
          Спорт

          Стоянов:Имаме много работа, за да станем шампиони

          Станимир Бакалов -
          Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов коментира победата с 5:4 над Лудогорец от 13-ия кръг на първенството. "Трябва да се фокусираме и към 5-те...
          Спорт

          Моци: При всички случаи ще вземем решения

          Станимир Бакалов -
          Техническият директор на Лудогорец Козмин Моци заяви, че ръководството ще вземе решения във връзка с негативните резултати на отбора, но не пожела да потвърди...

