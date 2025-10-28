Атлетико Мадрид надви Бетис на „Ла Картуха“

Атлетико Мадрид постигна първата си победа като гост в Ла Лига от началото на сезона. Мадридчани надвиха Реал Бетис на „Ла Картуха“ с 2:0.

„Дюшекчиите“ поведоха в резултата още в третата минута. Ектор Бейерин не успя да изчисти топката и тя стигна до Джулиано Симеоне на границата на наказателното поле, който я прати с воле директно в мрежата.

Ез Абде стреля опасно в 28-ата минута, но Ян Облак се отчете с добро спасяване.

Хулиан Алварес пропусна добра възможност да удвои преднината на мадридчани в 30-ата минута, когато стреля на сантиметри от вратата.

В добавеното време на първата част от Бетис имаха претенции за дузпа, но съдията ги подмина, а при контраатаката Атлетико отбеляза второ попадение. Хулиан Алварес напредна отдясно и пусна пас в наказателното поле към далечната греда, където включилият се на скорост Алекс Баена отбеляза първото си попадение с екипа на Атлети.

В 59-ата минута Ез Абде не успя да намери целта, след като изстрелът му се отби в напречната греда.

Десетина минути след това Джовани Ло Селсо затрудни Ян Облак.

Атлетико Мадрид е на четвърто място в класирането с 19 точки, а Бетис е шести с 16.