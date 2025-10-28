Българите спестяват повече, но инфлацията изяжда парите им

Все повече българи заделят средства, но спестяванията им губят стойност заради инфлацията, показват последните данни, цитирани от финансовия експерт Макс Баклаян.

През последната година новите спестяващи са се увеличили с около 170 000 души, като вече около 1,4 милиона българи – или четвърт от населението – имат спестявания. От тях 43-44% успяват да спестяват ежемесечно, което е положителна тенденция на фона на икономическата несигурност.

„Близо 90% от българите все още спестяват в банки – това е ръст от 6 процентни пункта спрямо миналата година“, каза Баклаян.



Той обаче предупреди, че депозитите продължават да носят минимална доходност, което означава, че инфлацията постепенно изяжда реалната стойност на парите. Въпреки това, страхът от по-рискови инвестиции задържа повечето хора далеч от финансовите пазари.

Сред по-предпочитаните алтернативи остават недвижимите имоти и златото, които българите разглеждат като сигурно убежище за спестяванията си в период на икономическа нестабилност.

Интересна тенденция от проучването е, че жените се оказват по-дисциплинирани спестовници от мъжете.