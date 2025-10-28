България и „Райнметал“ изграждат завод за барут за 1 милиард (ОБОБЩЕНИЕ/ВИДЕО)

Българската държава и германският технологичен концерн „Райнметал“ официално обявиха началото на стратегически проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси, който ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между „Райнметал“ и ВМЗ – Сопот.
- Реклама -
На церемонията в Министерския съвет подписите си под договора положиха главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер, директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси“ Роман Кьоне и изпълнителният директор на ВМЗ Иван Гецов.
На събитието присъстваха министър-председателят Росен Желязков, вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, министърът на икономиката Петър Дилов, както и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и посланикът на Германия в България Ирене Планк.
Министърът на икономиката Петър Дилов подчерта, че днес е „значим ден за България и за нашите германски партньори“, тъй като проектът обединява технологичния опит на Германия и индустриалния потенциал на България, за да се изгради по-сигурно бъдеще за Европа.
Главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер заяви, че България ще се превърне в център на компетентност в отбранителната промишленост за цяла Европа.
От Министерския съвет уточниха, че инвестицията от близо 1 млрд. лева е една от най-значимите за последните години, като ще допринесе за икономически растеж, развитие на високотехнологични мощности и разкриване на около 1000 нови работни места.
Проектът е част от усилията на ЕС и НАТО за укрепване на отбранителните способности и стратегическата независимост на Европа в условията на новата геополитическа реалност.
Българската държава и германският технологичен концерн „Райнметал“ официално обявиха началото на стратегически проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси, който ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между „Райнметал“ и ВМЗ – Сопот.
- Реклама -
На церемонията в Министерския съвет подписите си под договора положиха главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер, директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси“ Роман Кьоне и изпълнителният директор на ВМЗ Иван Гецов.
На събитието присъстваха министър-председателят Росен Желязков, вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, министърът на икономиката Петър Дилов, както и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и посланикът на Германия в България Ирене Планк.
Министърът на икономиката Петър Дилов подчерта, че днес е „значим ден за България и за нашите германски партньори“, тъй като проектът обединява технологичния опит на Германия и индустриалния потенциал на България, за да се изгради по-сигурно бъдеще за Европа.
Главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер заяви, че България ще се превърне в център на компетентност в отбранителната промишленост за цяла Европа.
От Министерския съвет уточниха, че инвестицията от близо 1 млрд. лева е една от най-значимите за последните години, като ще допринесе за икономически растеж, развитие на високотехнологични мощности и разкриване на около 1000 нови работни места.
Проектът е част от усилията на ЕС и НАТО за укрепване на отбранителните способности и стратегическата независимост на Европа в условията на новата геополитическа реалност.
КЪКВА Е ЗАПЛАТАТА ?
Ама верно Вие сте Малоумници,как може да допусните в центъра на градът да правите завит за барут.
Всъщност кв,о Ви се чудя,като Ви виждам разсъжденията всеки ден!?.
Вие сте способни на всичко за пари!.
…България с този проект се обрича на забвение…“Браво продажници“…Защо тази простотия не се разви в Германия? Защо клякаме за пореден път на тази „Държава“, която ни вкара в две световни войни и ни „изкара“ от тях с развети бели знамена и свалени гащи…?!? Историята се повтаря, а ние, ние сме глупав народ заслужаващ съдбата си…
Липсваше ни.
Браво !@!
Честито! Ние ще поемем тази дреболия. И това за да спасим з@дн@ците на шепа криминали, които ни водят към „просперитет“!
Тия за мир немислят
Евтина работна ръка и замърсяване на продажна държава, нямам думи.
Безумници ,Предатели !
А завод Хан Крум в Търговище стои Празен!
Печалбата за тях, отровите за нас!
Пройдоха Калпазански И бомбите също!
РЕЗИЛдент Радев се похвали, че уредил сделката😏, ПИОНКИТЕ МУ ИЗПЪЛНЯВАТ/ ПОДПИСВАТ🫵🤮
България плаща и чисти боклука
Само деформиран , сбъркан мозък може да се радва на производство на продукт , предназначен да убива себеподобните му . Еволюцията е в “ страхотен подем “ .
не може ли както в Турция да дойде и тука Мерцедес пък барутника да си го правят в Полша най-добре Литва? далече да се невиди и чуе кога буретрясник дойде
Хора пишете страшно много глупости под тоя пост! Планирания капацитет за снаряди е 100 000 за една година. Русия толкова харчи за 3 дена в Украйна!
Sve Sve Е и какво от това! ?! Нищо не оправдава това безумно решение!
Валя Маринова кое е безумно ние нямаме завод за барут, какво искате да плащаме като луди на външни фирми да ни доставят барут вместо да си го правим ние ли? Вие сте заинтересована страна да купуваме от вас ли?
Sve Sve Понеже всичко ни е на ред ,само барут ни липсваше! За какво ми е с кога ще се бие „голямата и мощна “ армия! Не се знае може и да се разминат с мераците си! Излиза ,че всичко се прави по-вторият начин и е незаконно!
Колко милиарда ще теглим заем за да го направим? и после дадем на чужденците? какъв вид са токсините /че се смята за най-опасно вредното нежелано в света производство?
Копейките газ пика-т, значи е добре за България и лошо за русия.
А така се надяваха да станат русороби отново хааахаааха
И. К- Оф Изпълзяхме?!
Тази простотия когато стане, /а дай боже да не стане/, ще донесе само „черни забрадки“ на българския народ…
Кога ли ще гръмне.
Не на правителството,не на избори.
Не България а Мутрата и Райнметал сключиха сделка ?
Lwan Zgurow, РЕЗИЛдент Радев се похвали, че уредил сделката😏, ПИОНКИТЕ МУ ИЗПЪЛНЯВАТ/ ПОДПИСВАТ🫵🤮
Важно е европейският дълг да стане колкото американският. Да видим на България накрая каква част от него ще се наложи да поеме в тази задача.
За един милиард, който ще платим ние!
Натопиха директорът да подпише.
Nacheva Evgenya – тук е скрит заяка. Набараха това глупаво момче (като баща му бивш зам .директор) да подписва. Хитри са управляващите, нали предстоят избори и те са ни яли ни пили. Не мога да разбера къде е Сопотската община,хората които ще рискуват техния и на децата си живот!!! Смрад!
Глупаци!
Мирише ми на мръсна зделка ! Очаквам скоро и българският военно промишлен комплект да бъде продаден и много други неща от България и на България и българският народ ! И после ще има краят на България като държава ! И кой от къде е ! Това правителство и управление в не легитимно 51 – то народно събрание до това довежда България !
Дано докато бъде построен поумнеем ,и никой да не постъпи там на работа…
Браво, завод за милиарди предназначен за убиване ! За болници и лекари пари няма 😡🙉😡
Милиардът е от България. Май нещата стават по братски, а не поравно.😆
Слава
УжасТ!!!
Я, мутраганьо!
Angel Michev Има ли далавера и той е там 😡
Hristo Minev не виждаме г-н Пеевски, сигурно пак е в сянка…
Това е отровно производство и няма да сеем плодове и зеленчуци а ще тровим хората и земята – БРАВО ЕВРОПА