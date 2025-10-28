НА ЖИВО
          НачалоБългарияПолитика

          България и „Райнметал“ изграждат завод за барут за 1 милиард (ОБОБЩЕНИЕ/ВИДЕО)

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Българската държава и германският технологичен концерн „Райнметал“ официално обявиха началото на стратегически проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси, който ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между „Райнметал“ и ВМЗ – Сопот.

          На церемонията в Министерския съвет подписите си под договора положиха главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер, директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси“ Роман Кьоне и изпълнителният директор на ВМЗ Иван Гецов.

          На събитието присъстваха министър-председателят Росен Желязков, вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, министърът на икономиката Петър Дилов, както и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и посланикът на Германия в България Ирене Планк.

          „С подписването на това споразумение слагаме край на един динамичен, но изпълнен с доверие процес. Предстои много работа, но имаме предвидимост и увереност в постиженията на това сътрудничество,“ заяви премиерът Росен Желязков.

          Министърът на икономиката Петър Дилов подчерта, че днес е „значим ден за България и за нашите германски партньори“, тъй като проектът обединява технологичния опит на Германия и индустриалния потенциал на България, за да се изгради по-сигурно бъдеще за Европа.

          „Това партньорство ще промени бъдещето на българската отбранителна индустрия и ще укрепи стратегическата автономност на Европа,“ каза Дилов.

          Главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер заяви, че България ще се превърне в център на компетентност в отбранителната промишленост за цяла Европа.

          „Скоростта, с която България действа, не съм срещал досега. Ще изградим една от най-модерните фабрики в света с производствен капацитет от 100 хиляди 155-милиметрови снаряди годишно. Европейският съюз и НАТО имат нужда от милиони такива снаряди,“ посочи Папергер.

          От Министерския съвет уточниха, че инвестицията от близо 1 млрд. лева е една от най-значимите за последните години, като ще допринесе за икономически растеж, развитие на високотехнологични мощности и разкриване на около 1000 нови работни места.

          Проектът е част от усилията на ЕС и НАТО за укрепване на отбранителните способности и стратегическата независимост на Европа в условията на новата геополитическа реалност.

          2. Ама верно Вие сте Малоумници,как може да допусните в центъра на градът да правите завит за барут.
            Всъщност кв,о Ви се чудя,като Ви виждам разсъжденията всеки ден!?.
            Вие сте способни на всичко за пари!.

          3. …България с този проект се обрича на забвение…“Браво продажници“…Защо тази простотия не се разви в Германия? Защо клякаме за пореден път на тази „Държава“, която ни вкара в две световни войни и ни „изкара“ от тях с развети бели знамена и свалени гащи…?!? Историята се повтаря, а ние, ние сме глупав народ заслужаващ съдбата си…

          6. Честито! Ние ще поемем тази дреболия. И това за да спасим з@дн@ците на шепа криминали, които ни водят към „просперитет“!

          12. РЕЗИЛдент Радев се похвали, че уредил сделката😏, ПИОНКИТЕ МУ ИЗПЪЛНЯВАТ/ ПОДПИСВАТ🫵🤮

          14. Само деформиран , сбъркан мозък може да се радва на производство на продукт , предназначен да убива себеподобните му . Еволюцията е в “ страхотен подем “ .

          15. не може ли както в Турция да дойде и тука Мерцедес пък барутника да си го правят в Полша най-добре Литва? далече да се невиди и чуе кога буретрясник дойде

          16. Хора пишете страшно много глупости под тоя пост! Планирания капацитет за снаряди е 100 000 за една година. Русия толкова харчи за 3 дена в Украйна!

              • Валя Маринова кое е безумно ние нямаме завод за барут, какво искате да плащаме като луди на външни фирми да ни доставят барут вместо да си го правим ние ли? Вие сте заинтересована страна да купуваме от вас ли?

              • Sve Sve Понеже всичко ни е на ред ,само барут ни липсваше! За какво ми е с кога ще се бие „голямата и мощна “ армия! Не се знае може и да се разминат с мераците си! Излиза ,че всичко се прави по-вторият начин и е незаконно!

          17. Колко милиарда ще теглим заем за да го направим? и после дадем на чужденците? какъв вид са токсините /че се смята за най-опасно вредното нежелано в света производство?

          18. Копейките газ пика-т, значи е добре за България и лошо за русия.
            А така се надяваха да станат русороби отново хааахаааха

          19. Тази простотия когато стане, /а дай боже да не стане/, ще донесе само „черни забрадки“ на българския народ…

            • Lwan Zgurow, РЕЗИЛдент Радев се похвали, че уредил сделката😏, ПИОНКИТЕ МУ ИЗПЪЛНЯВАТ/ ПОДПИСВАТ🫵🤮

          23. Важно е европейският дълг да стане колкото американският. Да видим на България накрая каква част от него ще се наложи да поеме в тази задача.

            • Nacheva Evgenya – тук е скрит заяка. Набараха това глупаво момче (като баща му бивш зам .директор) да подписва. Хитри са управляващите, нали предстоят избори и те са ни яли ни пили. Не мога да разбера къде е Сопотската община,хората които ще рискуват техния и на децата си живот!!! Смрад!

          27. Мирише ми на мръсна зделка ! Очаквам скоро и българският военно промишлен комплект да бъде продаден и много други неща от България и на България и българският народ ! И после ще има краят на България като държава ! И кой от къде е ! Това правителство и управление в не легитимно 51 – то народно събрание до това довежда България !

          34. Това е отровно производство и няма да сеем плодове и зеленчуци а ще тровим хората и земята – БРАВО ЕВРОПА

