България и „Райнметал“ изграждат завод за барут за 1 милиард (ОБОБЩЕНИЕ/ВИДЕО)

Българската държава и германският технологичен концерн „Райнметал“ официално обявиха началото на стратегически проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси, който ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между „Райнметал“ и ВМЗ – Сопот.

- Реклама -

На церемонията в Министерския съвет подписите си под договора положиха главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер, директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси“ Роман Кьоне и изпълнителният директор на ВМЗ Иван Гецов.

На събитието присъстваха министър-председателят Росен Желязков, вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, министърът на икономиката Петър Дилов, както и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и посланикът на Германия в България Ирене Планк.

„С подписването на това споразумение слагаме край на един динамичен, но изпълнен с доверие процес. Предстои много работа, но имаме предвидимост и увереност в постиженията на това сътрудничество,“ заяви премиерът Росен Желязков.

Министърът на икономиката Петър Дилов подчерта, че днес е „значим ден за България и за нашите германски партньори“, тъй като проектът обединява технологичния опит на Германия и индустриалния потенциал на България, за да се изгради по-сигурно бъдеще за Европа.

„Това партньорство ще промени бъдещето на българската отбранителна индустрия и ще укрепи стратегическата автономност на Европа,“ каза Дилов.

Главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер заяви, че България ще се превърне в център на компетентност в отбранителната промишленост за цяла Европа.

„Скоростта, с която България действа, не съм срещал досега. Ще изградим една от най-модерните фабрики в света с производствен капацитет от 100 хиляди 155-милиметрови снаряди годишно. Европейският съюз и НАТО имат нужда от милиони такива снаряди,“ посочи Папергер.

От Министерския съвет уточниха, че инвестицията от близо 1 млрд. лева е една от най-значимите за последните години, като ще допринесе за икономически растеж, развитие на високотехнологични мощности и разкриване на около 1000 нови работни места.

Проектът е част от усилията на ЕС и НАТО за укрепване на отбранителните способности и стратегическата независимост на Европа в условията на новата геополитическа реалност.