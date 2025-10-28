НА ЖИВО
          Правосъдие

          Болсонаро обжалва 27-годишната си присъда за опит за преврат

          Снимка: Andre Borges / БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Адвокатите на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро подадоха жалба срещу 27-годишната му присъда за неуспешен опит за преврат, извършен след загубата му на изборите през 2022 г.

          Защитата на крайнодесния лидер посочва „двусмислия, пропуски, противоречия и неясноти“ в решението на Върховния съд, с което Болсонаро беше признат за виновен в опит за сваляне на президента Луис Инасио Лула да Силва.

          Процесът, който предизвика сериозни политически сътресения в Бразилия, бе определен от поддръжниците на Болсонаро като „политически мотивиран“. Решението породи и остра реакция от страна на американския президент Доналд Тръмп, който изрази „гняв“ от присъдата и определи делото като „несправедлив лов на вещици“ срещу своя бивш съюзник.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Протести в Камерун срещу осмото преизбиране на 92-годишния президент Пол Бия

          Красимир Попов -
          Протести и сблъсъци с полицията избухнаха в няколко града на Камерун, часове след като Конституционният съвет обяви Пол Бия за победител на президентските избори...
          Политика

          Тръмп се среща с японската премиерка Такаичи за обсъждане на сигурността и търговията

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще проведе среща с японската премиерка Санае Такаичи във вторник, в рамките на обиколката му в Азия, преди важните...
          Инциденти

          Двама души загинаха при експлозия в мина в Нов Южен Уелс

          Красимир Попов -
          Един мъж и една жена загинаха при експлозия в подземна мина в щата Нов Южен Уелс, Австралия, съобщи местната полиция. „Двама души загинаха тази сутрин...

