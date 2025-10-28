Болсонаро обжалва 27-годишната си присъда за опит за преврат

Адвокатите на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро подадоха жалба срещу 27-годишната му присъда за неуспешен опит за преврат, извършен след загубата му на изборите през 2022 г.

Защитата на крайнодесния лидер посочва „двусмислия, пропуски, противоречия и неясноти“ в решението на Върховния съд, с което Болсонаро беше признат за виновен в опит за сваляне на президента Луис Инасио Лула да Силва.

Процесът, който предизвика сериозни политически сътресения в Бразилия, бе определен от поддръжниците на Болсонаро като „политически мотивиран“. Решението породи и остра реакция от страна на американския президент Доналд Тръмп, който изрази „гняв“ от присъдата и определи делото като „несправедлив лов на вещици“ срещу своя бивш съюзник.