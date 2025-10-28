НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 28.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Борусия Дортмунд елиминира Айнтрахт Франкфурт за Купата

          В двете продължения от по 15 минути гол не падна и така се стигна до наказателни удари, където хората на Нико Ковач показаха по-здрави нерви

          0
          11
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Борусия Дортмунд елиминира Айнтрахт Франкфурт от Купата на Германия във II кръг след дузпи (1:1 в редовното време, 4:2 при дузпите, общ 5:3). В редовното време Ансгар Кнауф и Юлиан Брандт се разписаха, но това не бе достатъчно, за да се излъчи победител. В двете продължения от по 15 минути гол не падна и така се стигна до наказателни удари, където хората на Нико Ковач показаха по-здрави нерви.

          - Реклама -

          „Орлите“ от Франкфурт откриха още в седмата минута. Ансгар Кнауф бе изведен сам срещу вратаря Грегор Кобел. Кнауф завърши майсторски във вратата на „жълто-черните“, пазена от швейцареца – 1:0. Асистенцията за попадението отиде на сметката на Марио Гьотце, бивш играч на Борусия Д.

          Борусия веднага натисна, но отговорът за 1:1 дойде след почивката. Юлиан Брандт отбеляза от близко разстояние. Юлиан Риерсон подаде на Брандт.

          Срещата не видя победител в 90-те минути и се стигна до продължения. Там Айнтрахт бе по-активен. Джан Узун и Йонатан Буркардт пропуснаха две положения за домакините, въпреки че Нико Ковач вкара в игра козове като Карни Чуквуемека и Феликс Нмеча още в началото на първите допълнителни 15 минути.

          При дузпите: Джан Узун и Миши Батшуай вкараха за Айнтрахт, а Ритсу Доан и Фарес Шайби пропуснаха. За Борусия Дортмунд бяха точни всички – Фабио Силва, Никлас Зюле, Карни Чуквуемека и Феликс Нмеча – 2:4.

          Борусия Дортмунд елиминира Айнтрахт Франкфурт от Купата на Германия във II кръг след дузпи (1:1 в редовното време, 4:2 при дузпите, общ 5:3). В редовното време Ансгар Кнауф и Юлиан Брандт се разписаха, но това не бе достатъчно, за да се излъчи победител. В двете продължения от по 15 минути гол не падна и така се стигна до наказателни удари, където хората на Нико Ковач показаха по-здрави нерви.

          - Реклама -

          „Орлите“ от Франкфурт откриха още в седмата минута. Ансгар Кнауф бе изведен сам срещу вратаря Грегор Кобел. Кнауф завърши майсторски във вратата на „жълто-черните“, пазена от швейцареца – 1:0. Асистенцията за попадението отиде на сметката на Марио Гьотце, бивш играч на Борусия Д.

          Борусия веднага натисна, но отговорът за 1:1 дойде след почивката. Юлиан Брандт отбеляза от близко разстояние. Юлиан Риерсон подаде на Брандт.

          Срещата не видя победител в 90-те минути и се стигна до продължения. Там Айнтрахт бе по-активен. Джан Узун и Йонатан Буркардт пропуснаха две положения за домакините, въпреки че Нико Ковач вкара в игра козове като Карни Чуквуемека и Феликс Нмеча още в началото на първите допълнителни 15 минути.

          При дузпите: Джан Узун и Миши Батшуай вкараха за Айнтрахт, а Ритсу Доан и Фарес Шайби пропуснаха. За Борусия Дортмунд бяха точни всички – Фабио Силва, Никлас Зюле, Карни Чуквуемека и Феликс Нмеча – 2:4.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Карлос Алкарас излетя от голям турнир

          Станимир Бакалов -
          Световният номер 1 Карлос Алкарас изненадващо напусна турнира „Мастърс 1000“ в Париж още след първия си мач. Испанецът отстъпи след обрат на Камерън Нори...
          Футбол

          Локомотив Пловдив проби напред за Купата след продължения и елиминиране на Дунав

          Николай Минчев -
          Локомотив Пд се класира драматично за осминафиналите в турнира за Купата на България. "Смърфовете" бяха близо до това да се превърнат в първия елитен...
          Спорт

          Наполи се измъкна по терлици от „Виа дел Маре“

          Станимир Бакалов -
          Шампионът на Италия Наполи спечели с минималното 1:0 гостуването си на Лече на стадион „Виа дел Маре“. Победата за неаполитанците донесе Франк Ангиса, докато...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions