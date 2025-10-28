Борусия Дортмунд елиминира Айнтрахт Франкфурт за Купата

Борусия Дортмунд елиминира Айнтрахт Франкфурт от Купата на Германия във II кръг след дузпи (1:1 в редовното време, 4:2 при дузпите, общ 5:3). В редовното време Ансгар Кнауф и Юлиан Брандт се разписаха, но това не бе достатъчно, за да се излъчи победител. В двете продължения от по 15 минути гол не падна и така се стигна до наказателни удари, където хората на Нико Ковач показаха по-здрави нерви.

- Реклама -

„Орлите“ от Франкфурт откриха още в седмата минута. Ансгар Кнауф бе изведен сам срещу вратаря Грегор Кобел. Кнауф завърши майсторски във вратата на „жълто-черните“, пазена от швейцареца – 1:0. Асистенцията за попадението отиде на сметката на Марио Гьотце, бивш играч на Борусия Д.

Борусия веднага натисна, но отговорът за 1:1 дойде след почивката. Юлиан Брандт отбеляза от близко разстояние. Юлиан Риерсон подаде на Брандт.

Срещата не видя победител в 90-те минути и се стигна до продължения. Там Айнтрахт бе по-активен. Джан Узун и Йонатан Буркардт пропуснаха две положения за домакините, въпреки че Нико Ковач вкара в игра козове като Карни Чуквуемека и Феликс Нмеча още в началото на първите допълнителни 15 минути.

При дузпите: Джан Узун и Миши Батшуай вкараха за Айнтрахт, а Ритсу Доан и Фарес Шайби пропуснаха. За Борусия Дортмунд бяха точни всички – Фабио Силва, Никлас Зюле, Карни Чуквуемека и Феликс Нмеча – 2:4.