Ботев Пловдив се подготви за дербито срещу Локомотив с разгром над Спартак Плевен

Ботев Пд е първият 1/8-финалист в турнира за Купата на България по футбол. „Канарчетата“ отвяха Спартак Плевен с 4:0 като гост.

„Жълто-черните“ си подпечатаха класирането в следващата фаза на надпреварата още преди почивката, когато вкараха два безответни гола чрез Никола Илиев от дузпа и Самуел Калу. В началото на второто полувреме Никола Солдо оформи класиката, а Димитър Митков се разписа за крайното 4:0 в 73-та минута.

Така Ботев се превърна и в първия тим от елита, който продължава напред в турнира. Пловдивчани са четирикратни носители на трофея, като за последно триумфираха през 2024 в зрелищен финал с Лудогорец.

„Канарчетата“ се завръщат към ангажиментите си в Първа лига този уикенд, когато на 1 ноември гостуват на Локомотив в поредно градско дерби.