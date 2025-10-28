НА ЖИВО
          Ботев Пловдив се подготви за дербито срещу Локомотив с разгром над Спартак Плевен

          Срещата за Купата на България завърши при резултат 0:4

          Снимка: www.facebook.com/botevplovdiv
          Ботев Пд е първият 1/8-финалист в турнира за Купата на България по футбол. „Канарчетата“ отвяха Спартак Плевен с 4:0 като гост.

          „Жълто-черните“ си подпечатаха класирането в следващата фаза на надпреварата още преди почивката, когато вкараха два безответни гола чрез Никола Илиев от дузпа и Самуел Калу. В началото на второто полувреме Никола Солдо оформи класиката, а Димитър Митков се разписа за крайното 4:0 в 73-та минута.

          Така Ботев се превърна и в първия тим от елита, който продължава напред в турнира. Пловдивчани са четирикратни носители на трофея, като за последно триумфираха през 2024 в зрелищен финал с Лудогорец.

          „Канарчетата“ се завръщат към ангажиментите си в Първа лига този уикенд, когато на 1 ноември гостуват на Локомотив в поредно градско дерби.

