БРУТАЛНА ЖЕСТОКОСТ: Петима пребиха малко дете в Софийско

Четири девойки и едно момче са пребили малолетно момиче в ботевградското село Скравена, съобщиха от полицията.

- Реклама -

Инцидентът е станал на 27 октомври около 14:45 часа, когато жителка на селото подала сигнал, че дъщеря ѝ е била нападната от свои познати в центъра на населеното място.

„При извършения медицински преглед са установени охлузвания по тялото на пострадалото дете,“ уточняват от полицията.

След бързи оперативни действия служители на РУ–Ботевград установили всички участници в нападението – четири момичета от Ботевград и младеж от село Литаково.

„Една от девойките – на 18 години, е задържана за срок до 24 часа,“ съобщават от МВР.

От всички участници са взети писмени сведения, а по случая е образувано досъдебно производство по чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс – за хулиганство.