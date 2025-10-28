НА ЖИВО
          БРУТАЛНА ЖЕСТОКОСТ: Петима пребиха малко дете в Софийско

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Четири девойки и едно момче са пребили малолетно момиче в ботевградското село Скравена, съобщиха от полицията.

          Инцидентът е станал на 27 октомври около 14:45 часа, когато жителка на селото подала сигнал, че дъщеря ѝ е била нападната от свои познати в центъра на населеното място.

          „При извършения медицински преглед са установени охлузвания по тялото на пострадалото дете,“ уточняват от полицията.

          След бързи оперативни действия служители на РУ–Ботевград установили всички участници в нападението – четири момичета от Ботевград и младеж от село Литаково.

          „Една от девойките – на 18 години, е задържана за срок до 24 часа,“ съобщават от МВР.

          От всички участници са взети писмени сведения, а по случая е образувано досъдебно производство по чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс – за хулиганство.

