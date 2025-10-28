БРУТАЛНА ЖЕСТОКОСТ: Петима пребиха малко дете в Софийско

Четири девойки и едно момче са пребили малолетно момиче в ботевградското село Скравена, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 27 октомври около 14:45 часа, когато жителка на селото подала сигнал, че дъщеря ѝ е била нападната от свои познати в центъра на населеното място.
След бързи оперативни действия служители на РУ–Ботевград установили всички участници в нападението – четири момичета от Ботевград и младеж от село Литаково.
От всички участници са взети писмени сведения, а по случая е образувано досъдебно производство по чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс – за хулиганство.
Етноса…
Няма ли кой да ги изтребе такива
Само насилие и корупция в тази „Бойкова“ държава!
СМЪРТ и на децата на убийците до девето коляно! НА САПУН!
Ами опростачването на поколенията след 1989 г.дава резултат.