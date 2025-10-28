Цветомир Найденов: Играта на ЦСКА срещу Лудогорец до 82 минута беше за Шампионска лига, полуфинал

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 – Цветомир Найденов, направи пореден коментар след запомнящата се победа с 5:4 в домакинството срещу Лудогорец. Срещата в понеделник беше част от 13-тия кръг в Първа лига.

„Червените“ бяха напът да нанесат историческа загуба на 14-кратния шампион, след като имаха преднина с 5:1 в заключителните 10 минути. В тази връзка Найденов написа, че играчите му са играли на ниво „полуфинал в Шампионска лига“:

„Изгледах мача с Лудогорец наново. Играта на ЦСКА до 82 минута беше за Шампионска лига, полуфинал. 5:1 – футболно пребиване. После треньорът реши да се прави на треньор, а футболистите да се правят на Бразилия. Ама 5:4 си е по-добре от 1:0. Браво, Майстори!“, написа Найденов в социалните мрежи.

ЦСКА 1948 заема второто място в класирането с 29 точки, на 3 точки зад лидера Левски. Лудогорец е четвърти с 23 точки и мач по-малко.