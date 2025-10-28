Додик и Сиярто: Република Сръбска и Унгария споделят визия за мир и стабилност

Бившият президент на Република Сръбска Милорад Додик се срещна с унгарския външен министър Петер Сиярто по време на Третата международна конференция по евразийска сигурност в Минск.

„Република Сръбска и Унгария споделят обща визия – мир, стабилност и правото на всеки народ сам да решава за своето бъдеще“, написа Додик в социалната мрежа X (бивш Twitter).

- Реклама -

Лидерът на босненските сърби благодари на Будапеща за подкрепата и подчерта близките връзки между двете страни:

„Благодарност към Унгария и министър Сиярто за приятелството, принципността и разбирането, които проявяват не само към Република Сръбска, но и към целия сръбски народ.“



Срещата с унгарския дипломат идва ден след разговора на Додик с руския външен министър Сергей Лавров, с когото обсъдиха предстоящото заседание на Съвета за сигурност на ООН. След нея Додик обяви, че Русия ще подкрепи удължаването на мандата на мисията на ЕСФОР в Босна и Херцеговина.