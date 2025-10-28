НА ЖИВО
          Додик и Сиярто: Република Сръбска и Унгария споделят визия за мир и стабилност

          Снимка: news.bg
          Бившият президент на Република Сръбска Милорад Додик се срещна с унгарския външен министър Петер Сиярто по време на Третата международна конференция по евразийска сигурност в Минск.

          „Република Сръбска и Унгария споделят обща визия – мир, стабилност и правото на всеки народ сам да решава за своето бъдеще“, написа Додик в социалната мрежа X (бивш Twitter).

          Лидерът на босненските сърби благодари на Будапеща за подкрепата и подчерта близките връзки между двете страни:

          „Благодарност към Унгария и министър Сиярто за приятелството, принципността и разбирането, които проявяват не само към Република Сръбска, но и към целия сръбски народ.“

          Срещата с унгарския дипломат идва ден след разговора на Додик с руския външен министър Сергей Лавров, с когото обсъдиха предстоящото заседание на Съвета за сигурност на ООН. След нея Додик обяви, че Русия ще подкрепи удължаването на мандата на мисията на ЕСФОР в Босна и Херцеговина.

          Додик: Русия ще подкрепи удължаването на мисията на ЕС в Босна

          Общество

          Солун отбеляза Деня „Охи“ с впечатляващ военен парад

          Георги Петров -
          Солун днес се превърна в център на националната гордост и военната мощ на Гърция. Страната отбеляза Деня „Охи“ – една от най-важните дати в...
          Политика

          Русия: Даваме гаранции за сигурността на НАТО и ЕС

          Никола Павлов -
          Русия няма намерение да напада нито една държава – членка на НАТО или Европейския съюз, и е готова да формализира това чрез споразумение за...
          Инциденти

          Ужасяващо: Вратар на световен гранд уби човек на пътя

          Никола Павлов -
          Резервният вратар на Интер — Йосеп Мартинес, е участвал във фатален пътен инцидент тази сутрин край тренировъчния център на клуба, съобщават италиански и испански...

