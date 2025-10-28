Бившият президент на Република Сръбска Милорад Додик се срещна с унгарския външен министър Петер Сиярто по време на Третата международна конференция по евразийска сигурност в Минск.
Лидерът на босненските сърби благодари на Будапеща за подкрепата и подчерта близките връзки между двете страни:
Срещата с унгарския дипломат идва ден след разговора на Додик с руския външен министър Сергей Лавров, с когото обсъдиха предстоящото заседание на Съвета за сигурност на ООН. След нея Додик обяви, че Русия ще подкрепи удължаването на мандата на мисията на ЕСФОР в Босна и Херцеговина.
Споделяте руски пари и влияние , нищо друго !!!