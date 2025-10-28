НА ЖИВО
          Додик: Русия ще подкрепи удължаването на мисията на ЕС в Босна

          Русия ще подкрепи удължаването на мандата на мироопазващата мисия на ЕС (ЕСФОР) в Босна и Херцеговина (БиХ) при предстоящото гласуване в Съвета за сигурност на ООН, заяви бившият президент на Република Сръбска Милорад Додик след среща с руския външен министър Сергей Лавров в Минск.

          „Постигнахме съгласие Русия да подкрепи продължаването на мисията на ЕСФОР“, каза Додик, цитиран от сръбски медии.

          Двамата лидери се срещнаха по време на Конференцията за европейска сигурност, като основна тема на разговора е била заседанието на Съвета за сигурност на ООН на 31 октомври.

          „По-рано имахме възражения, свързани с това, че мисията в миналото се е поддавала на исканията на мюсюлманите в БиХ, но този въпрос ще бъде разгледан в рамките на обсъжданията в Съвета за сигурност“, уточни Додик.

          Той е обсъдил с Лавров и вътрешната ситуация в Република Сръбска, подчертавайки, че положението е стабилно, въпреки „политически мотивираното дело“ срещу него, по което вече има осъдителна присъда и забрана да заема публични длъжности в следващите шест години.

          „Русия е добре запозната с всички подробности около този процес“, допълни Додик.

          Лидерът на Република Сръбска коментира и отношенията между Сараево и Москва, като обвини „политическото Сараево“ в негативно отношение към Русия.

          „Република Сръбска остава твърдо на позицията да не налага никакви санкции срещу Русия и ще се стреми да предотврати опитите за доставка на оръжие на Украйна“, заяви той.

          Додик отново подчерта, че Босна и Херцеговина не се движи към членство в НАТО, тъй като Република Сръбска не приема подобно развитие.

