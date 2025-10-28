Додик: Русия ще подкрепи удължаването на мисията на ЕС в Босна

Русия ще подкрепи удължаването на мандата на мироопазващата мисия на ЕС (ЕСФОР) в Босна и Херцеговина (БиХ) при предстоящото гласуване в Съвета за сигурност на ООН, заяви бившият президент на Република Сръбска Милорад Додик след среща с руския външен министър Сергей Лавров в Минск.

„Постигнахме съгласие Русия да подкрепи продължаването на мисията на ЕСФОР“, каза Додик, цитиран от сръбски медии.

- Реклама -

Двамата лидери се срещнаха по време на Конференцията за европейска сигурност, като основна тема на разговора е била заседанието на Съвета за сигурност на ООН на 31 октомври.

„По-рано имахме възражения, свързани с това, че мисията в миналото се е поддавала на исканията на мюсюлманите в БиХ, но този въпрос ще бъде разгледан в рамките на обсъжданията в Съвета за сигурност“, уточни Додик.

Той е обсъдил с Лавров и вътрешната ситуация в Република Сръбска, подчертавайки, че положението е стабилно, въпреки „политически мотивираното дело“ срещу него, по което вече има осъдителна присъда и забрана да заема публични длъжности в следващите шест години.

„Русия е добре запозната с всички подробности около този процес“, допълни Додик.



Лидерът на Република Сръбска коментира и отношенията между Сараево и Москва, като обвини „политическото Сараево“ в негативно отношение към Русия.

„Република Сръбска остава твърдо на позицията да не налага никакви санкции срещу Русия и ще се стреми да предотврати опитите за доставка на оръжие на Украйна“, заяви той.



Додик отново подчерта, че Босна и Херцеговина не се движи към членство в НАТО, тъй като Република Сръбска не приема подобно развитие.