      вторник, 28.10.25
          Инциденти

          Двама души загинаха при експлозия в мина в Нов Южен Уелс

          Снимка: Sved Oliver / Shutterstock
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Един мъж и една жена загинаха при експлозия в подземна мина в щата Нов Южен Уелс, Австралия, съобщи местната полиция.

          „Двама души загинаха тази сутрин при експлозия в подземна мина в района на Далечния запад“, се казва в изявление на пресслужбата на полицията.

          Една от жертвите е била откарана в болница в състояние на шок. На мястото на инцидента са разположени спешни служби, които работят по разследването на причините за експлозията.

