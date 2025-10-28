Двама души загинаха при експлозия в мина в Нов Южен Уелс

Един мъж и една жена загинаха при експлозия в подземна мина в щата Нов Южен Уелс, Австралия, съобщи местната полиция.

„Двама души загинаха тази сутрин при експлозия в подземна мина в района на Далечния запад", се казва в изявление на пресслужбата на полицията.

Една от жертвите е била откарана в болница в състояние на шок. На мястото на инцидента са разположени спешни служби, които работят по разследването на причините за експлозията.