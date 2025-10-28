Еленко Божков: Добре е да поискаме отлагане за санкциите върху „Лукойл“, за да намерим купувач

„Добре е да поискаме отлагане за санкциите върху „Лукойл“, за да намерим купувач.“

Това каза енергийният експерт Еленко Божков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Божков обясни, че евентуалният нов купувач трябва да бъде одобрен от OFAC, но и от ДАНС, заради промяната на закона. Той посочи, че тези промени вероятно ще целят някои от управляващите да получат комисионна от подобна сделка.

Енергийният експерт заяви, че трябва веднага да започнем да попълваме резерва от горива, който ще харчим след спирането на рафинерията.

„Трябва да се внимава за възможността за злонамереност, с цел облагодетелстване на коалицията „Магнитски“, посочи още гостът.

Според госта българската държава няма как да извади 8 милиарда евро, за да купи „Лукойл“. Той посочи, че вече е късно дори за влизане на особен управител в дружеството, както са постъпили в Германия.