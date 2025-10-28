ЕС ще представи решение за финансиране на Украйна през декември

Европейският съюз вероятно ще представи окончателно решение за финансиране на Украйна през декември, като се обмисля вариант част от замразените руски активи да бъдат използвани за нов заем от 140 милиарда евро, предназначен за подкрепа на страната през следващите две години.
- Реклама -
Това съобщиха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и лидерите на скандинавските държави след срещата им в рамките на Северния съвет в Стокхолм, предаде АФП.
По думите ѝ европейските лидери са решени да стигнат до конкретно споразумение на срещата на върха през декември, за да може финансирането да бъде активирано възможно най-скоро.
Планът предвижда средствата да бъдат заемани от Euroclear, компания със седалище в Брюксел, а Украйна ще трябва да ги върне само ако Русия изплати репарации за войната.
Белгия, на чиято територия се намира голяма част от замразените руски средства, настоява за солидна правна рамка и ясно споделяне на рисковете преди окончателното одобрение на механизма.
Европейският съюз вероятно ще представи окончателно решение за финансиране на Украйна през декември, като се обмисля вариант част от замразените руски активи да бъдат използвани за нов заем от 140 милиарда евро, предназначен за подкрепа на страната през следващите две години.
- Реклама -
Това съобщиха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и лидерите на скандинавските държави след срещата им в рамките на Северния съвет в Стокхолм, предаде АФП.
По думите ѝ европейските лидери са решени да стигнат до конкретно споразумение на срещата на върха през декември, за да може финансирането да бъде активирано възможно най-скоро.
Планът предвижда средствата да бъдат заемани от Euroclear, компания със седалище в Брюксел, а Украйна ще трябва да ги върне само ако Русия изплати репарации за войната.
Белгия, на чиято територия се намира голяма част от замразените руски средства, настоява за солидна правна рамка и ясно споделяне на рисковете преди окончателното одобрение на механизма.
Надявам се скоро Русия да предостави край на ЕС
Замразените руски активи не можете да ги пипнете а други парички нямааа , защо се правите само на интересни
Престанете да ни ограбвате и да спонсорирате престъпния фашистки режим!
ЕК ,е време да се прехвърли в Киев и без това работят само за Украйна ,пък и да са близо до Зеленски ,а още по -близо и да видят как ,,патриотично“ прибират украинците от улиците и да посрещат камерите с убитите !
ЕП ,ЕС ,ЕК ,да потеглят към Украйна и ако трябва и на бойното поле ,а ЕВРОПА ,горката СТАРА ЦИВИЛИЗОВАНА ЕВРОПА ,европейците ,те не заслужават от своите данъци ,да получават блага !
Сигурно са наясно, че това на по-прост език значи кражба! И едва ли е допустимо по международното право.
А ако Русия не плати репарации, какво правим тогава?
Konstantin Teodosiev точно това е планирано да стане. Някой ще фалира 😃, пък може и някоя валута да изчезне.
Irina Gor Ами да фалират западните мършояди, а не да намесват и нас!
Путин бил убиец
Някой ден европейските тъпи кабинетни евро чиновнички Урсула фон дер Лайен ,Коя Калас,и други там плазмодии,няма да са начело на ЕС,и тогава ще бъде направена калкулацията колко десетки милиарди евро на европейските данъкоплатци е струвала ИЛЮЗИЯТА ,,Украйна в ЕС и НАТО „…Тази държава,дори и да нямаше там война беше и сега е с много високо ниво на корупция…Няма как тя ,, еспресно“ да бъде приета в ЕС,спокойно може да чака и 20 години…А при неуточнени граници,и продължаваща война няма как това изобщо да стане ( за НАТО да не говорим)…Колкото и Турция е станала член на ЕС,нищо ,че кандидатства за организиране още от 60 -те години на миналия век…
Ние ще се присъединим ли към „Славянският фронт“ на Фицо срещу фашистките и вредни за европа политики на ЕС
Финансирайте с вашите пари.
Вие взимате решение,народите плащат за вашите изкривени мозъци.
После фалирали
Този воденичен камък ще затрие ЕС. Не всички държави са съгласни и това ще доведе до разделение и нищо чудно и до разпадане на съюза! Въпрос на време..
Ivaylo Gospodinov дай боже по скоро,преди 1.01
Този заем за Украйна, когато му дойде времето, ще срути еврото.
Irina Gor Дано!
Трябва да се спасяваме от вредни организации
ВЪН от ЕС
А стига бе , до кога?
Пълните каца (Украина) без дъно, до кога?
Ненапразно насила ни набутаха в еврозоната?
Слави Тодоров В Сибир ти е по-добре, нали? Тупиней с кърволока.