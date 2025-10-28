ЕС ще представи решение за финансиране на Украйна през декември

Европейският съюз вероятно ще представи окончателно решение за финансиране на Украйна през декември, като се обмисля вариант част от замразените руски активи да бъдат използвани за нов заем от 140 милиарда евро, предназначен за подкрепа на страната през следващите две години.

Това съобщиха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и лидерите на скандинавските държави след срещата им в рамките на Северния съвет в Стокхолм, предаде АФП.

„Силно подкрепям идеята за репарационен заем. Русия трябва да плати за щетите, които е причинила в Украйна. За мен няма алтернатива на този подход“, заяви датският министър-председател Метте Фредериксен.



По думите ѝ европейските лидери са решени да стигнат до конкретно споразумение на срещата на върха през декември, за да може финансирането да бъде активирано възможно най-скоро.

Планът предвижда средствата да бъдат заемани от Euroclear, компания със седалище в Брюксел, а Украйна ще трябва да ги върне само ако Русия изплати репарации за войната.

„Посланието към Русия е ясно – ние сме тук за дълго. Ще продължим да подкрепяме Украйна толкова, колкото е необходимо“, заяви Урсула фон дер Лайен.



Белгия, на чиято територия се намира голяма част от замразените руски средства, настоява за солидна правна рамка и ясно споделяне на рисковете преди окончателното одобрение на механизма.