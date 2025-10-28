Франция вкарва хиляди военни в Украйна?

Руската служба за външно разузнаване (СВР) съобщи, че Франция подготвя изпращането на около 2000 военнослужещи в Украйна, като според тях костякът на контингента ще бъдат щурмови части от Френския чуждестранен легион, предимно от държави в Латинска Америка.

По данни на СВР, военните вече са разположени в погранични райони на Полша, където преминават бойна подготовка. При евентуално изтичане на информация Париж възнамерявал да обяви, че става дума само за малка група инструктори, изпратени да обучават украински военнослужещи.

В изявлението си СВР обвини френския президент Еманюел Макрон, че се стреми да излезе от вътрешнополитическата криза чрез военна авантюра и „мечтае за лаврите на Наполеон“.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова иронично коментира, че Макрон по-добре да „изпрати френските войници да пазят музеите“, визирайки зачестилите кражби във Франция.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи информацията на СВР като „тревожна“, подчертавайки, че повечето страни от ЕС се намират в милитаристичен мейнстрийм.

Москва за пореден път заяви, че всяко разполагане на войски от НАТО на територията на Украйна е недопустимо и би довело до остра ескалация на конфликта.