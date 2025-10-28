Франция вкарва хиляди военни в Украйна?

Руската служба за външно разузнаване (СВР) съобщи, че Франция подготвя изпращането на около 2000 военнослужещи в Украйна, като според тях костякът на контингента ще бъдат щурмови части от Френския чуждестранен легион, предимно от държави в Латинска Америка.
По данни на СВР, военните вече са разположени в погранични райони на Полша, където преминават бойна подготовка. При евентуално изтичане на информация Париж възнамерявал да обяви, че става дума само за малка група инструктори, изпратени да обучават украински военнослужещи.
В изявлението си СВР обвини френския президент Еманюел Макрон, че се стреми да излезе от вътрешнополитическата криза чрез военна авантюра и „мечтае за лаврите на Наполеон“.
Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова иронично коментира, че Макрон по-добре да „изпрати френските войници да пазят музеите“, визирайки зачестилите кражби във Франция.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи информацията на СВР като „тревожна“, подчертавайки, че повечето страни от ЕС се намират в милитаристичен мейнстрийм.
Москва за пореден път заяви, че всяко разполагане на войски от НАТО на територията на Украйна е недопустимо и би довело до остра ескалация на конфликта.
То лесно да даваш чуждите синове!!!! Политици подписали споразумение за това ,първо те трябва да изпратят техните деца и лично те да заминат!! Да дадат пример а не да се разполагат със чуждите животи…
На поле Он. 🙂 🙂
Добре че новината е фалшива . Кое нормално франсе ще отиде на сигурна смърт ? Треперят им мартинките на петленцата !🤣
Колко ще върнат и как
Внасят хора…ще изнасят ковчези…
Къде ще се погребва тая френска зган, не е много ясно…
Няма страшно,чували има бол
Избора е свободен. Как мислите, какво чака този, който влезе във вашия двор без покана?
Нека , да видим как ще излезнат
……!
Е някога работех за…
Та, Франция и Англия винаги са продавали оръжията си. Купуваха и от България и препродаваха. Затова в Азия намериха български оръдия. Винаги, са се включвали във войните в Азия инкогнито.
Поцинкованите ковчези носят ли си ги?
Е, след дъжд качулка, рашките 💩🇷🇺 вече ги избиха 💥💥⚰️⚰️
В Украйна ще има френско гробище
Явно са решили че мъжете са им в повече