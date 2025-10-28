НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 28.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоНаука и ТехнологииИТ

          Google ще рестартира ядрена електроцентрала в Айова за захранване на инфраструктурата с изкуствен интелект

          0
          4
          Снимка: @StockSavvyShay / Х
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Google обяви плановете си за рестартиране на ядрена електроцентрала в Айова, която ще захранва инфраструктурата на компанията с изкуствен интелект. Това е част от новото сътрудничество между технологични гиганти и енергийни компании.

          „Енергийният център Duane Arnold, който беше затворен през 2020 г., ще се върне в експлоатация през 2029 г., за да помогне за захранването на нарастващата облачна и изкуствена инфраструктура на Google в Айова“, заявиха компаниите в съвместно прессъобщение.

          - Реклама -

          Съгласно съобщението, NextEra Energy ще бъде партньор в този проект, който ще осигури необходимата енергия за бъдещите нужди на Google в региона.

          Google обяви плановете си за рестартиране на ядрена електроцентрала в Айова, която ще захранва инфраструктурата на компанията с изкуствен интелект. Това е част от новото сътрудничество между технологични гиганти и енергийни компании.

          „Енергийният център Duane Arnold, който беше затворен през 2020 г., ще се върне в експлоатация през 2029 г., за да помогне за захранването на нарастващата облачна и изкуствена инфраструктура на Google в Айова“, заявиха компаниите в съвместно прессъобщение.

          - Реклама -

          Съгласно съобщението, NextEra Energy ще бъде партньор в този проект, който ще осигури необходимата енергия за бъдещите нужди на Google в региона.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Тръмп се среща с японската премиерка Такаичи за обсъждане на сигурността и търговията

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще проведе среща с японската премиерка Санае Такаичи във вторник, в рамките на обиколката му в Азия, преди важните...
          Инциденти

          Двама души загинаха при експлозия в мина в Нов Южен Уелс

          Красимир Попов -
          Един мъж и една жена загинаха при експлозия в подземна мина в щата Нов Южен Уелс, Австралия, съобщи местната полиция. „Двама души загинаха тази сутрин...
          Политика

          Израел получи останките на заложник от Червения кръст като част от споразумението за прекратяване на огъня с Хамас

          Красимир Попов -
          Израел заяви, че силите му за сигурност в Ивицата Газа са получили останките на заложник, предадени от Червения кръст в понеделник. Това е част...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions