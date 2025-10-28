Google ще рестартира ядрена електроцентрала в Айова за захранване на инфраструктурата с изкуствен интелект

Google обяви плановете си за рестартиране на ядрена електроцентрала в Айова, която ще захранва инфраструктурата на компанията с изкуствен интелект. Това е част от новото сътрудничество между технологични гиганти и енергийни компании.

„Енергийният център Duane Arnold, който беше затворен през 2020 г., ще се върне в експлоатация през 2029 г., за да помогне за захранването на нарастващата облачна и изкуствена инфраструктура на Google в Айова", заявиха компаниите в съвместно прессъобщение.

Съгласно съобщението, NextEra Energy ще бъде партньор в този проект, който ще осигури необходимата енергия за бъдещите нужди на Google в региона.