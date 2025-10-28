НА ЖИВО
          Григор: Не знаех какво да очаквам от този мач, винаги е голям стрес, особено след толкова месеци извън игра

          Българинът говори пред медиите след като победи Джовани Мпечи Перикар със 7:6(5), 6:1 в първия кръг на турнира от сериите “Мастърс” в Париж

          Снимка: БГНЕС
          Най-добрият български тенисист – Григор Димитров, не скри щастието си след победното завръщане на корта. Хасковлията пропусна цялото лято заради контузия на Уимбълдън, а сега сломи Джовани Мпечи Перикар със 7:6(5), 6:1 в първия кръг на турнира от сериите “Мастърс” в Париж.

          Хасковлията призна, че мисли мач за мач, но е очарован от атмосферата в Париж и усеща енергията на публиката:

          „Исках да дам всичко от себе си при завръщането си на корта, винаги е голям стрес, особено след толкова месеци извън игра. Трудно е срещу такъв съперник. Трябва да си внимателен и концентриран през цялото време, независимо колко голям опит имаш. Доволен съм от победата, гледам мач за мач. Не знаех какво да очаквам от този мач, опитвам се да гледам моята игра, да контролирам това, което зависи от мен, да разчитам играта си, да изиграя своите удари. 

          Залата се е променила, всички играчи го оценяват. Публиката е страхотна, усещам енергията. Хората тук обичат тениса. Хубаво е, че се върнах“, коментира Григор Димитров.

