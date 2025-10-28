Гуцанов: На коалиционния съвет ще се разберем за минималната заплата

Социалният министър Борислав Гуцанов заяви, че на предстоящото заседание на Съвета за съвместно управление (ССУ) ще бъде постигнато съгласие по темите за „швейцарското правило“, минималната работна заплата и гарантирането на защита за най-уязвимите групи в обществото.

„Виждате, че за девет месеца не сме позволили да има пострадали хора в социалната част и намерихме средства,“ посочи Гуцанов по време на кръгла маса на тема „Детство без насилие“. - Реклама -

Като примери той даде програмите „Грижа в дома“ и „Топъл обяд“, които са продължени, въпреки изчерпването на финансирането им.

„В социална област всичко върви нормално,“ увери министърът.

Гуцанов подчерта, че минималната работна заплата е определена на 1213 лв., в съответствие със закона и решението на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

„Подписал съм за 1213 лв., така както е по закон. Предложенията, които се движат, са около тази сума. До този момент няма напрежение, дори когато говорим за минимална работна заплата по начина, по който тя се определя,“ добави министърът.

Около 450 000 души в България се осигуряват на минимална заплата. По думите на Гуцанов, всяко решение ще бъде съобразено с възможностите на бюджета, който в момента се обсъжда ежедневно.