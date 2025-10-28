НА ЖИВО
          Гуцанов: На коалиционния съвет ще се разберем за минималната заплата

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Социалният министър Борислав Гуцанов заяви, че на предстоящото заседание на Съвета за съвместно управление (ССУ) ще бъде постигнато съгласие по темите за „швейцарското правило“, минималната работна заплата и гарантирането на защита за най-уязвимите групи в обществото.

          „Виждате, че за девет месеца не сме позволили да има пострадали хора в социалната част и намерихме средства,“ посочи Гуцанов по време на кръгла маса на тема „Детство без насилие“.

          Като примери той даде програмите „Грижа в дома“ и „Топъл обяд“, които са продължени, въпреки изчерпването на финансирането им.

          „В социална област всичко върви нормално,“ увери министърът.

          Гуцанов подчерта, че минималната работна заплата е определена на 1213 лв., в съответствие със закона и решението на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

          „Подписал съм за 1213 лв., така както е по закон. Предложенията, които се движат, са около тази сума. До този момент няма напрежение, дори когато говорим за минимална работна заплата по начина, по който тя се определя,“ добави министърът.

          Около 450 000 души в България се осигуряват на минимална заплата. По думите на Гуцанов, всяко решение ще бъде съобразено с възможностите на бюджета, който в момента се обсъжда ежедневно.

          „В толкова сложна обстановка няма напрежение, защото нещата трябва да бъдат изпипани,“ заключи социалният министър.

          БСП с нов план за по-справедлива данъчна система

          1. ПИТАИТЕ КОЙТО ХОДИЛ В КИПАР ДА РАБОТИ КОГАТО СЕ ВЪВЕДЕ ЕВРОТО , КОЛКО БЕШЕ ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ И ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ ,В БЪЛГАРИЯ НИКОГА НЯМА ДА СТАНЕ САМО УВИЛИЧАВАТ.

          4. Ти вземи 1213 лв и живей ,ам твойте са 15 20 хиляди и питаш ли как се живее с тия мижави пари

          7. 6 месеца обсъждат дали да гласуват 600 евро заплата, най ниската в цяла Европа……Бананова република, закривай………..

