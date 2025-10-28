Гуцанов: На коалиционния съвет ще се разберем за минималната заплата

Социалният министър Борислав Гуцанов заяви, че на предстоящото заседание на Съвета за съвместно управление (ССУ) ще бъде постигнато съгласие по темите за „швейцарското правило“, минималната работна заплата и гарантирането на защита за най-уязвимите групи в обществото.
Като примери той даде програмите „Грижа в дома“ и „Топъл обяд“, които са продължени, въпреки изчерпването на финансирането им.
Гуцанов подчерта, че минималната работна заплата е определена на 1213 лв., в съответствие със закона и решението на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).
Около 450 000 души в България се осигуряват на минимална заплата. По думите на Гуцанов, всяко решение ще бъде съобразено с възможностите на бюджета, който в момента се обсъжда ежедневно.
ПИТАИТЕ КОЙТО ХОДИЛ В КИПАР ДА РАБОТИ КОГАТО СЕ ВЪВЕДЕ ЕВРОТО , КОЛКО БЕШЕ ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ И ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ ,В БЪЛГАРИЯ НИКОГА НЯМА ДА СТАНЕ САМО УВИЛИЧАВАТ.
Закривай държавата!
Sotsialnata pensya v chuzhbina.
Ти вземи 1213 лв и живей ,ам твойте са 15 20 хиляди и питаш ли как се живее с тия мижави пари
Поне 1500
Юлия Димова най малко.
Народе защо блеете и не реагирате?
6 месеца обсъждат дали да гласуват 600 евро заплата, най ниската в цяла Европа……Бананова република, закривай………..
Georgi Bilyarski за европейците е смешно, какви заплати получават българите!
Пр@дажници!
Колкото ти кажат Свинята и Тиквата!