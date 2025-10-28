Хулио Веласкес: Всички отбори в шампионата заслужават уважение, битката за титлата няма да е само с Лудогорец

Треньорът на Левски Хулио Веласкес сподели своите очаквания за предстоящите мачове на „сините“. Основният акцент падна към утрешната среща срещу Хебър Пазарджик от турнира за Купата на България. Испанецът каза и какво мисли за вчерашния сблъсък между ЦСКА 1948 и Лудогорец.

„Считам, че сме готови. Възстановихме се добре след последния мач. Мисля, че ще отидем в Пазарджик подготвени по най-добрия начин. Ние сме изключително доволни от всички футболисти.. Всички тренират много добре. Имаме и късмет да имаме много малко контузени. Оттук насетне следват различни ситуации, които се дължат на конкуренцията в отбора. В началото на годината започнахме с мачове в Европа и шампионата, което ни позволяваше почти всички да запишат някакво време на терена“ – коментира той.

„След отпадането и вече само с мачове за шампионата, не могат всички да играят толкова. Искам да добавя, че в крайна сметка мога да взема 20 играчи за мача, което ограничава.“

„Взимайки предвид, обстоятелствата, във всеки мач подхождаме по начин, който е най добър за отбора. Както и друг път съм казва, всички имат шанс да започнат, защото всички се готвят много добре. Имам предвид всички. Разбира се, на базата на всички обстоятелства трябва да правим конкретен избор, който е най-добър за отбора. Ще изберем най-добрите единадесет“ – допълни испанецът.

„Няма да губя време, за да коментирам какво е било в миналото. Концентриран съм за настоящото. Подхождаме най-отговорно и с уважение към противника. Скромни, срещу противник, който ще иска да направи добър мач предвид, че ще се играе пред тяхна публика. Трябва да подходим отговорно, с желание и идеята да спечелим този мач с добра игра. Наясно сме с това как играят, анализирахме последните им пет мача. Отбор който в последния мач промени схемата си на игра. Не знам как ще изглежда теренаът, но надавам се да направят всичко възможно и теренът да изглежда възможно най-добре. Предстои ни тренировка, ще видим как ще приключи, ще анализираме и ще преценим за състава“ – продължи Хулио Веласкес.

„Мисля, че е липса на уважение, ако непрекъснато говорим за Лудогорец. Вчера те загубиха, но отбор, който е на второ място. Всички отбори в шампионата заслужават уважение. Играчите са наясно за какво става въпрос. Ние гледаме себе си. Това е нашият фокус. В крайна сметка се опитваме да се подобряваме всеки ден. Не губим енергия, за да гледаме резултатите на другите отбори. Изключително скромни, всеки ден се опитваме да бъдем по-добри от миналия. Винаги, когато гостуваме, подкрепата на нашите фенове е невероятна. Можем да бъдем благодарни за подкрепата, която ни оказват във всеки един мач като гост. Това трябва да ни кара да се чувстваме горди и отговорни“ – завърши наставникът.