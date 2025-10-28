НА ЖИВО
          Индия под ударите на циклон „Монта" – евакуирани над 50 000 души

          Снимка: БГНЕС Архив
          Хиляди хора бяха евакуирани от крайбрежните райони на Индия заради мощния циклон „Монта“, който се очаква да удари югоизточното крайбрежие на страната тази вечер или през нощта, съобщи ДПА, позовавайки се на властите.

          По данни на индийската метеорологична служба, бурята ще премине през провинция Андхра Прадеш, като ще донесе силни ветрове и проливни дъждове.

          „Очакваме ветрове със скорост над 110 км/ч, способни да изкоренят дървета и да нанесат щети по посевите“, предупреди ръководителят на службата Мрутюнджай Мохапатра.

          Властите вече са евакуирали над 50 000 души, основно от крайбрежни села в провинциите Андхра Прадеш, Тамил Наду и Одиша. В някои от тези райони вече има силен вятър и поройни дъждове.

          Всички плажове са затворени, а на рибарите е забранено да излизат в морето. Отменени са десетки влакове и полети, а училищата са временно затворени.

          Екипи на националните служби за бедствия и пожарната са разположени по крайбрежието, като най-малко 19 района са обявили най-висока степен на тревога, предаде „Ню Делхи Телевижън“.

          Метеоролозите напомнят, че между април и ноември в района на Бенгалския залив често се образуват циклони, които предизвикват наводнения и разрушения.

          Според учените, затоплянето на океаните вследствие на климатичните промени увеличава честотата и силата на тези тропически бури.

