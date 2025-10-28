НА ЖИВО
          „Искаме си водата" — Павел Стоименов пред ЕП в София

          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева

          Павел Стоименов стига до Бюрото на Европейския парламент в София „с лозунг“, но, по думите му, „не бях допуснат“. Плакатът е на английски и гласи: „We want our water“ — „Искаме си водата“.
          Това е основният проблем в България в земеделието“, казва той. Към него добавя „другия основен проблем — неравенството в този ЕС с другите земеделци“.

          Стоименов твърди: „Нас ЕС в действителност ни използва за пазар само“ и че „ние даваме на ЕС 1 млрд. евро такса всяка година, 50% те ни го връщат…“, но така „захранваме европейската икономика“.

          В технологичния натиск вижда капан: „Ние не произвеждаме трактори, купуваме ги от Европа… трактор 300 к.с. беше 100 000 евро, сега е 300 000 евро. Те ги произвеждат, те ни контролират.

          За последиците след членството: „Изгубихме различни сектори.“ Примерът му е показателен: „На европейски производител дават до 250–300 евро на декар, на българския — 0… Европейският производител дава на 0,10 евро, българският не може и умира.

