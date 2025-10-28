Ивелин Михайлов: В НС нямаме борба за справедливост, а борба за кокала

Това каза председателят на ПГ на „Величие“ Ивелин Михайлов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Михайлов обясни, че формацията му е пътувала на конгреса на Интерпарламентарния съюз на свои разноски. По думите му останалите депутати, които са присъствали там, са пътували за сметка на данъкоплатците, а в същото време не са казали нищо по време на този конгрес.
Председателят на ПГ на „Величие“ обясни, че той и съмишлениците му продължават да обучават младежи. Посочи, че първото нещо, което са искали младите хора да разберат е как да мислят глобално.
Това каза председателят на ПГ на „Величие“ Ивелин Михайлов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Михайлов обясни, че формацията му е пътувала на конгреса на Интерпарламентарния съюз на свои разноски. По думите му останалите депутати, които са присъствали там, са пътували за сметка на данъкоплатците, а в същото време не са казали нищо по време на този конгрес.
Председателят на ПГ на „Величие“ обясни, че той и съмишлениците му продължават да обучават младежи. Посочи, че първото нещо, което са искали младите хора да разберат е как да мислят глобално.
АМИ ПРАВ СИ!!!!
ЗА КОКАЛА ОТ ПРАЗЕН ЧУВАЛ ИЗКОЧИ!!! ДОРИ НЕ ЗНАЕШ КЪДЕ ТЕ ПРАЩАТ, ПЪК ЗА ПОЛИТИКА,И УПРАВЛЕНИЕ ДА НЕ ГОВОРИМ!!!!
Истина -стара като света,кокала!
Г
И ти в това число влизаш
Стефан Миланов Кой си ти та да кажеш кой влиза .в това число Аман от заспал и сляп народ
Единствено Величие се бори за справедливост и обикаля из цялата страна за да бъде на терен и се види очи в очи с хората в нужда!Единствени,които не харчат държавни пари а за своя сметка се мъчат да помагат в най- различни ситуации!!!
Точно казано Ивелин Михайлов!
Точно
Откри топлата вода!
Valeri Mladenov А ти откри ли нещо или само знаеш да седиш на дивана и да критикуваш?
Svilen Svilenov А бе яяяя….
Цялото народно събрание сте мръсни прошляци!
Stoyan Stranzhev И те като тебе
Народът го знае и е Отвратен!
Защо се борите за кокала,никой не мисли от вас за работа а само екскурзии.
Желязка Георгиева я кажете кой от Величие къде пътува бабо Желязке? Или зад Желязка стои някой женчо/махленчо?
Желязка Георгиева Бабо Желязке,стига ръси глупости и не се изказвай по теми от които не разбираш
Желязка Георгиева – нещо си се объркала (побъркала),това което е за ГЕРБ бабо.
Какво стана с такса водомер,какъв е тоя груб и безогледен лобизъм на герб и дпс за ВИК,изглежда че не могат повече да увеличават цената на водата,затова са решили да скубят допълнително чрез такса за откупване на правоползването.Това е опасен прецедент,защото всеки монополист може да го повтори,една се размина с такса електромер,ще има и други опити.Например данъците за МПС по същество са откупване на правоползването,обрасли с множество нови метастази,чрез подобни похвати олигархата налага лишаване от всевъзможни социални и битови придобивки,които по-рано бяха чиста даденост,един жест и реверанс от бившата социална държава.