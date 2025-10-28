НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 28.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Ивелин Михайлов: В НС нямаме борба за справедливост, а борба за кокала

          19
          130
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „В НС нямаме борба за справедливост, а борба за кокала.“

          Това каза председателят на ПГ на „Величие“ Ивелин Михайлов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Михайлов обясни, че формацията му е пътувала на конгреса на Интерпарламентарния съюз на свои разноски. По думите му останалите депутати, които са присъствали там, са пътували за сметка на данъкоплатците, а в същото време не са казали нищо по време на този конгрес.

          „За 36 години демокрация никой не е подал към Интерпарламентарния съюз дори един сигнал за нарушения у нас. Аз съм първият, който подава такъв“, каза още гостът.

          Председателят на ПГ на „Величие“ обясни, че той и съмишлениците му продължават да обучават младежи. Посочи, че първото нещо, което са искали младите хора да разберат е как да мислят глобално.

          „В НС нямаме борба за справедливост, а борба за кокала.“

          Това каза председателят на ПГ на „Величие“ Ивелин Михайлов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Михайлов обясни, че формацията му е пътувала на конгреса на Интерпарламентарния съюз на свои разноски. По думите му останалите депутати, които са присъствали там, са пътували за сметка на данъкоплатците, а в същото време не са казали нищо по време на този конгрес.

          „За 36 години демокрация никой не е подал към Интерпарламентарния съюз дори един сигнал за нарушения у нас. Аз съм първият, който подава такъв“, каза още гостът.

          Председателят на ПГ на „Величие“ обясни, че той и съмишлениците му продължават да обучават младежи. Посочи, че първото нещо, което са искали младите хора да разберат е как да мислят глобално.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Рая Назарян ще бъде председател на Народното събрание

          Владимир Висоцки -
          След среща между ГЕРБ, "БСП – Обединена левица“ и ИТН стана ясно, че Рая Назарян ще бъде председател на Народното събрание. Това съобщиха от...
          България

          „Не влязохме в базата данни“ — Катинчарова за срама в Женева

          Ирина Илиева -
          „Няма как да се каже, че е имало българи на тази парламентарна асамблея в Женева“, заяви Красимира Катинчарова в „Политика и спорт“. По думите...
          България

          „Искаме си водата“ — Павел Стоименов пред ЕП в София

          Ирина Илиева -
          Павел Стоименов стига до Бюрото на Европейския парламент в София „с лозунг“, но, по думите му, „не бях допуснат“. Плакатът е на английски и...

          19 КОМЕНТАРА

          1. АМИ ПРАВ СИ!!!!
            ЗА КОКАЛА ОТ ПРАЗЕН ЧУВАЛ ИЗКОЧИ!!! ДОРИ НЕ ЗНАЕШ КЪДЕ ТЕ ПРАЩАТ, ПЪК ЗА ПОЛИТИКА,И УПРАВЛЕНИЕ ДА НЕ ГОВОРИМ!!!!

          5. Единствено Величие се бори за справедливост и обикаля из цялата страна за да бъде на терен и се види очи в очи с хората в нужда!Единствени,които не харчат държавни пари а за своя сметка се мъчат да помагат в най- различни ситуации!!!

            • Желязка Георгиева я кажете кой от Величие къде пътува бабо Желязке? Или зад Желязка стои някой женчо/махленчо?

            • Желязка Георгиева Бабо Желязке,стига ръси глупости и не се изказвай по теми от които не разбираш

          12. Какво стана с такса водомер,какъв е тоя груб и безогледен лобизъм на герб и дпс за ВИК,изглежда че не могат повече да увеличават цената на водата,затова са решили да скубят допълнително чрез такса за откупване на правоползването.Това е опасен прецедент,защото всеки монополист може да го повтори,една се размина с такса електромер,ще има и други опити.Например данъците за МПС по същество са откупване на правоползването,обрасли с множество нови метастази,чрез подобни похвати олигархата налага лишаване от всевъзможни социални и битови придобивки,които по-рано бяха чиста даденост,един жест и реверанс от бившата социална държава.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions