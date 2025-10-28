Ивелин Михайлов: В НС нямаме борба за справедливост, а борба за кокала

„В НС нямаме борба за справедливост, а борба за кокала.“

Това каза председателят на ПГ на „Величие“ Ивелин Михайлов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Михайлов обясни, че формацията му е пътувала на конгреса на Интерпарламентарния съюз на свои разноски. По думите му останалите депутати, които са присъствали там, са пътували за сметка на данъкоплатците, а в същото време не са казали нищо по време на този конгрес.

„За 36 години демокрация никой не е подал към Интерпарламентарния съюз дори един сигнал за нарушения у нас. Аз съм първият, който подава такъв“, каза още гостът.

Председателят на ПГ на „Величие“ обясни, че той и съмишлениците му продължават да обучават младежи. Посочи, че първото нещо, което са искали младите хора да разберат е как да мислят глобално.