Израел: Хамас върнаха останките на заложник

Израелският премиерски офис потвърди, че човешките останки, предадени от Хамас в ивицата Газа, принадлежат на израелския заложник Офир Царфати, отвлечен на 7 октомври 2023 г. по време на музикалния фестивал Nova.

„Установено е, че човешките останки, намерени снощи, принадлежат на заложника Офир Царфати. Част от останките му вече бяха върнати от Ивицата Газа по време на военна операция преди около две години“, се казва в изявлението на израелските власти, цитирани от АФП.

Новината предизвика силен отзвук в Израел. Организацията Форум на семействата на заложници и изчезнали лица призова правителството да предприеме твърди мерки срещу Хамас, обвинявайки групировката в нарушение на действащото примирие.

„В светлината на сериозното нарушение на споразумението от Хамас снощи… израелското правителство не може и не трябва да игнорира това. Трябва да действа решително срещу тези нарушения“, се посочва в позицията на организацията.



Според израелските военни, Царфати е бил сред десетките заложници, отвлечени от Хамас при нападението на 7 октомври 2023 г., което постави началото на продължаващия вече втора година конфликт.