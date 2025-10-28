НА ЖИВО
          Израел: Хамас върнаха останките на заложник

          Израелският премиерски офис потвърди, че човешките останки, предадени от Хамас в ивицата Газа, принадлежат на израелския заложник Офир Царфати, отвлечен на 7 октомври 2023 г. по време на музикалния фестивал Nova.

          „Установено е, че човешките останки, намерени снощи, принадлежат на заложника Офир Царфати. Част от останките му вече бяха върнати от Ивицата Газа по време на военна операция преди около две години“, се казва в изявлението на израелските власти, цитирани от АФП.

          Новината предизвика силен отзвук в Израел. Организацията Форум на семействата на заложници и изчезнали лица призова правителството да предприеме твърди мерки срещу Хамас, обвинявайки групировката в нарушение на действащото примирие.

          „В светлината на сериозното нарушение на споразумението от Хамас снощи… израелското правителство не може и не трябва да игнорира това. Трябва да действа решително срещу тези нарушения“, се посочва в позицията на организацията.

          Според израелските военни, Царфати е бил сред десетките заложници, отвлечени от Хамас при нападението на 7 октомври 2023 г., което постави началото на продължаващия вече втора година конфликт.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Индия под ударите на циклон „Монта“ – евакуирани над 50 000 души

          Георги Петров -
          Хиляди хора бяха евакуирани от крайбрежните райони на Индия заради мощния циклон „Монта“, който се очаква да удари югоизточното крайбрежие на страната тази вечер...
          Инциденти

          11 души загинаха при катастрофа на малък самолет в Кения

          Георги Петров -
          Малък туристически самолет се разби в Кения, като при инцидента загинаха всички 11 души на борда – осем унгарци, двама германци и кенийският пилот....
          Инциденти

          Самолет с 12 души се разби в Кения

          Никола Павлов -
          Самолет с 12 души на борда се е разбил в района на кенийския град Квале, съобщи Ройтерс, позовавайки се на Администрацията за гражданска авиация...

