Израел: Хамас върнаха останките на заложник

Израелският премиерски офис потвърди, че човешките останки, предадени от Хамас в ивицата Газа, принадлежат на израелския заложник Офир Царфати, отвлечен на 7 октомври 2023 г. по време на музикалния фестивал Nova.
Новината предизвика силен отзвук в Израел. Организацията Форум на семействата на заложници и изчезнали лица призова правителството да предприеме твърди мерки срещу Хамас, обвинявайки групировката в нарушение на действащото примирие.
Според израелските военни, Царфати е бил сред десетките заложници, отвлечени от Хамас при нападението на 7 октомври 2023 г., което постави началото на продължаващия вече втора година конфликт.
