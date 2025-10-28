НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 29.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Израел нанесе въздушни удара по Газа

          9
          74
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Израел извърши най-малко три въздушни удара по Ивицата Газа, малко след като премиерът Бенямин Нетаняху нареди на армията да започне нова серия от атаки.

          - Реклама -

          Информацията беше потвърдена от Агенцията за гражданска защита на Газа, цитирана от АФП.

          „Окупационните сили в момента бомбардират Газа с поне три въздушни удара, въпреки действащото споразумение за прекратяване на огъня“, заяви говорителят на агенцията Махмуд Басал.

          Според местни източници атаките са предизвикали експлозии в различни части на анклава, но засега няма официални данни за жертви или пострадали.

          Израел извърши най-малко три въздушни удара по Ивицата Газа, малко след като премиерът Бенямин Нетаняху нареди на армията да започне нова серия от атаки.

          - Реклама -

          Информацията беше потвърдена от Агенцията за гражданска защита на Газа, цитирана от АФП.

          „Окупационните сили в момента бомбардират Газа с поне три въздушни удара, въпреки действащото споразумение за прекратяване на огъня“, заяви говорителят на агенцията Махмуд Басал.

          Според местни източници атаките са предизвикали експлозии в различни части на анклава, но засега няма официални данни за жертви или пострадали.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Вицепрезидентът на САЩ: Примирието в Газа се запазва въпреки сблъсъците

          Владимир Висоцки -
          Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че примирието в Газа продължава да се спазва, въпреки отделни „сблъсъци“. Израел извърши въздушни удари и обвини Хамас...
          Политика

          Рая Назарян ще бъде председател на Народното събрание

          Владимир Висоцки -
          След среща между ГЕРБ, "БСП – Обединена левица“ и ИТН стана ясно, че Рая Назарян ще бъде председател на Народното събрание. Това съобщиха от...
          Инциденти

          Ураганът „Мелиса“ опустоши Ямайка – най-силната буря в историята на острова

          Владимир Висоцки -
          Опустошителни ветрове и пороен дъжд връхлетяха Ямайка, след като ураганът „Мелиса“ достигна сушата. Това е най-мощната буря, регистрирана някога в островната държава, и една...

          9 КОМЕНТАРА

            • Радка Петрова Защо ли???Защото когато Германия ги е издирвала,по Европа…Бг. ги е открила от Хитлер.За да им гледаме сега номерата навсякъде.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions