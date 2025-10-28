Израел нанесе въздушни удара по Газа

Израел извърши най-малко три въздушни удара по Ивицата Газа, малко след като премиерът Бенямин Нетаняху нареди на армията да започне нова серия от атаки.

Информацията беше потвърдена от Агенцията за гражданска защита на Газа, цитирана от АФП.

„Окупационните сили в момента бомбардират Газа с поне три въздушни удара, въпреки действащото споразумение за прекратяване на огъня“, заяви говорителят на агенцията Махмуд Басал.

Според местни източници атаките са предизвикали експлозии в различни части на анклава, но засега няма официални данни за жертви или пострадали.