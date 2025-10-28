Израел нанесе въздушни удара по Газа

Израел извърши най-малко три въздушни удара по Ивицата Газа, малко след като премиерът Бенямин Нетаняху нареди на армията да започне нова серия от атаки.
- Реклама -
Информацията беше потвърдена от Агенцията за гражданска защита на Газа, цитирана от АФП.
„Окупационните сили в момента бомбардират Газа с поне три въздушни удара, въпреки действащото споразумение за прекратяване на огъня“, заяви говорителят на агенцията Махмуд Басал.
Според местни източници атаките са предизвикали експлозии в различни части на анклава, но засега няма официални данни за жертви или пострадали.
Израел извърши най-малко три въздушни удара по Ивицата Газа, малко след като премиерът Бенямин Нетаняху нареди на армията да започне нова серия от атаки.
- Реклама -
Информацията беше потвърдена от Агенцията за гражданска защита на Газа, цитирана от АФП.
„Окупационните сили в момента бомбардират Газа с поне три въздушни удара, въпреки действащото споразумение за прекратяване на огъня“, заяви говорителят на агенцията Махмуд Басал.
Според местни източници атаките са предизвикали експлозии в различни части на анклава, но засега няма официални данни за жертви или пострадали.
Пак ли „Хамас“ нещо е виновен…
Господ да ги изтреби!
Убиеца не спира никога
Това израел миротворна държава ли беше😡😡😡
Нищо не казват по телевизиите. Защо ли?
Радка Петрова Защо ли???Защото когато Германия ги е издирвала,по Европа…Бг. ги е открила от Хитлер.За да им гледаме сега номерата навсякъде.
Престъпници!Терористи!Убийци!
Долни са. Върнаха им заложницине и сега пак избиват хората.
Ekaterina Wolf исраел винаги е била терористична държава