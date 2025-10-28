НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 28.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Израел получи останките на заложник от Червения кръст като част от споразумението за прекратяване на огъня с Хамас

          0
          2
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Израел заяви, че силите му за сигурност в Ивицата Газа са получили останките на заложник, предадени от Червения кръст в понеделник. Това е част от споразумението за прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на САЩ.

          „Израел получи, чрез Червения кръст, ковчега на паднал заложник, който беше предаден на силите на Израелските отбранителни сили и Шин Бет в ивицата Газа“, се казва в изявление на премиерския кабинет. Тялото ще бъде прехвърлено в Израел за идентификация.

          - Реклама -

          Споразумението за прекратяване на огъня и връщането на останките на заложника е част от усилията за намаляване на напрежението и постигане на мирни условия в региона.

          Израел заяви, че силите му за сигурност в Ивицата Газа са получили останките на заложник, предадени от Червения кръст в понеделник. Това е част от споразумението за прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на САЩ.

          „Израел получи, чрез Червения кръст, ковчега на паднал заложник, който беше предаден на силите на Израелските отбранителни сили и Шин Бет в ивицата Газа“, се казва в изявление на премиерския кабинет. Тялото ще бъде прехвърлено в Израел за идентификация.

          - Реклама -

          Споразумението за прекратяване на огъня и връщането на останките на заложника е част от усилията за намаляване на напрежението и постигане на мирни условия в региона.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Двама души загинаха при експлозия в мина в Нов Южен Уелс

          Красимир Попов -
          Един мъж и една жена загинаха при експлозия в подземна мина в щата Нов Южен Уелс, Австралия, съобщи местната полиция. „Двама души загинаха тази сутрин...
          Общество

          Почина американският джаз барабанист Джак ДеДжонет на 83-годишна възраст

          Красимир Попов -
          Американският джаз барабанист Джак ДеДжонет, една от ключовите фигури в съвременния джаз, почина на 83-годишна възраст, съобщи неговият мениджмънт в понеделник. Той е работил...
          Политика

          Червеният кръст получи тленните останки на израелски заложник от Газа

          Красимир Попов -
          Израелската армия съобщи, че Червеният кръст е получил ковчег с тленните останки на израелски заложник, държан в Газа, като част от споразумение за прекратяване...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions