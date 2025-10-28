Израел получи останките на заложник от Червения кръст като част от споразумението за прекратяване на огъня с Хамас

Израел заяви, че силите му за сигурност в Ивицата Газа са получили останките на заложник, предадени от Червения кръст в понеделник. Това е част от споразумението за прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на САЩ.

„Израел получи, чрез Червения кръст, ковчега на паднал заложник, който беше предаден на силите на Израелските отбранителни сили и Шин Бет в ивицата Газа", се казва в изявление на премиерския кабинет. Тялото ще бъде прехвърлено в Израел за идентификация.

Споразумението за прекратяване на огъня и връщането на останките на заложника е част от усилията за намаляване на напрежението и постигане на мирни условия в региона.