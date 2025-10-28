ИЗВЪНРЕДНО: Край на примирието, Нетаняху нареди удари по Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху разпореди на армията да извърши мощни удари по Ивицата Газа, след като войските обвиниха палестинското движение Хамас в инсценировка при предаването на останки от заложник, част от споразумението за примирие, постигнато с посредничеството на САЩ.
В изявление на канцеларията на премиера се посочва, че след консултации по въпроси на сигурността Нетаняху е дал инструкцията незабавно да бъдат предприети ударите.
Израелската армия (ЦАХАЛ) съобщи, че разполага с видеозапис, заснет с дрон, който уж показва как бойци на Хамас изнасят човешки останки от подготвена сграда, заравят ги и след това ги изравят с булдозер — действие, което ЦАХАЛ описва като инсценировка на издирването на тяло, част от серията от 28 тела, които Хамас се беше съгласил да предаде в рамките на примирието.
От своя страна въоръженото крило на Хамас — бригадите „Изедин ал-Касам“ — обяви, че отлага предаването на още едно тяло, като мотивира решението с твърдения за израелски нарушения на примирието. В съобщението им се посочва, че всяка израелска ескалация ще попречи на издирването и възстановяването на телата.
Според военните кадри, публикувани от Израел, трима души изнасят предмет, приличащ на тяло, от разрушена сграда и го заравят на близко място — действие, което после е заснето как се премахва от булдозер. Израелската страна не уточни точното място, където са направени кадрите.
американците казаха че Мира ще продължи така! след време да не връчат нобелова награда за мир на натаняхуту ИЗВРАТЕН ФАЛШИВ запад
По кой стреля тоя…пи жени деца и старци.
Тия на сапун !!
Супер
Дали наистина е имало някой който е вярвал, че ще има примирие аз не…
Няма ли да има санкции от наще гъзолизци.
Биби,не си е пил хапчетата
То се очакваше.. въпроса е кига ще се намеси турция
Примирие по ционски модел. Това не са хора, а изчадия от дълбините. Бог, им прати Сина си, а те го разпнъха.
Тези еврейски шейтани трябва да бъдат неотрализирани ? Не знам защо мюсюлманите по света не вземат нещата в свои ръце.
🔴“След консултации Нетаняху нареди на военното ръководство да нанесе незабавни и силни удари по Ивицата Газа
Израел обяви, че Хамас „нарушава споразумението“ за телата на загиналите заложници и Нетаняху вече свика спешни консултации за „нови санкции“ и „силен отговор“.“
➡️ Истината, която не влиза в заглавията, е следната:
Хамас заявява за Al Jazeera, че вече е върнал 16 тела на израелски заложници и остава да бъдат извадени още. Защо са забавени?
• много от телата са под руините, а тежката техника липсва;
• достъпът до „червени зони“ в Газа изисква разрешение от Израел;
• Израел отказва достъп на екипи до райони като Рафа за издирване и евакуация;
• фронтът се мени всеки ден — хора търсят трупове под бомбите.
„Няма смисъл да забавяме трупове. Ние сме напълно ангажирани да изпълним поетото. Но окупацията трябва да спре да ни обвинява за проблеми, които самата тя създава.“
(Сухайл ал-Хинд, Политбюро на Хамас)
Затова въпросът не е: „Защо Хамас не ги връща?“
А кой разруши Газа до степен, че дори извеждането на мъртви е мисия невъзможна?
Ако светът иска решение — първо трябва да спре разрушението. Само когато има коридори за издирване и евакуация, когато има тежка техника и безопасен достъп, ще може да започне издирването: на живите… и на мъртвите.
Ето колко струват гаранциите на Тръмп, който е уверен, че е достоен за нобеловата награда за мир.
Че кой си помисли нещо друго!!Ако има Мир няма да има Нетаняху!!
Да довършим започнатото свят без терористи
Димитър Ковачев ок…световния терорис е Америка Израел и европейския съюз
Мир подписан между Сащ ,Катар ,Египет и Турция ,кой воюва в Палестина ?
Тоя чифут няма ли кой да го спре
Скоро и той ще си намери майстора !
Халил Халил Амин. Дай боже
Да се отворят лагерите предлагам
Ще се сетиш, върши работата докрай,тия неща с примирията не работят при мюсли диваците
Марионет Марионетков ама то тая грешка колко години се прави и колко шанс да даваш
Марионет Марионет Аз не вярвам на това ,мисля че вашия психясъл вожд ги измисля за да нападне отново …
Е Тръмп, нали геноцида??)
Геноцидите на света.
Екстра, мачкай ,бай Нетаняху, ама този път като хората,звездата на Давид, свети върху теб 😉
Krumov Grozdanov Pe не свети, ще ги изпепели…
Reni Yanakieva не Ви разбрах? 😉
Krumov Grozdanov Pe няма как да ме разберете, той унищожава
Krumov Grozdanov Peдгд еврейте
Krumov Grozdanov Pe БОЖЕ ,ПРИБЕРИ СИ ГИ!….
Krumov Grozdanov Pe Време е да отваряме ,,Екерисажите”!! Много материал за сапун пропада !?Във ,,Верила” всички ционисти !!!
Ах този палавник, ах този сламен чувал Тръмп – Миротвореца! „Голям Мир“ постигна в Газа – Браво! Ами с право Путин му показа среден пръст…Не може президента на една сбирщайн нация да е на нивото на Русия…
Е,ама кой повярва на лъжите на нациста Нетаняху?
Затова няма сделка- Тръмп- Путин!
Хамас ще си изяде попарата, която сам си надроби. Заедно с версиите.
На такова вероломство са способни само ционистите,подлъгаха цивилните палестинци да се върнат в Газа и сега им излизат с някакви инсценировки и заради тялото на един убит евреин ще избият хиляди араби.По рано си правеха устата за разоръжаване на Хамас,а е са единствените защитници на цивилните,без тяхната съпротива евреите ще избият изцяло всичко живо в Газа,без никакво колебание.