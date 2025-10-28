ИЗВЪНРЕДНО: Край на примирието, Нетаняху нареди удари по Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху разпореди на армията да извърши мощни удари по Ивицата Газа, след като войските обвиниха палестинското движение Хамас в инсценировка при предаването на останки от заложник, част от споразумението за примирие, постигнато с посредничеството на САЩ.

- Реклама -

В изявление на канцеларията на премиера се посочва, че след консултации по въпроси на сигурността Нетаняху е дал инструкцията незабавно да бъдат предприети ударите.

„След проведени консултации по въпросите на сигурността, премиерът Нетаняху инструктира армията незабавно да осъществи мощни удари по ивицата Газа“.

Израелската армия (ЦАХАЛ) съобщи, че разполага с видеозапис, заснет с дрон, който уж показва как бойци на Хамас изнасят човешки останки от подготвена сграда, заравят ги и след това ги изравят с булдозер — действие, което ЦАХАЛ описва като инсценировка на издирването на тяло, част от серията от 28 тела, които Хамас се беше съгласил да предаде в рамките на примирието.

„Терористичната организация Хамас повика представители на Червения кръст и инсценира фалшиво откриване на тялото на починал заложник“, се казва в изявлението на армията.

От своя страна въоръженото крило на Хамас — бригадите „Изедин ал-Касам“ — обяви, че отлага предаването на още едно тяло, като мотивира решението с твърдения за израелски нарушения на примирието. В съобщението им се посочва, че всяка израелска ескалация ще попречи на издирването и възстановяването на телата.

Според военните кадри, публикувани от Израел, трима души изнасят предмет, приличащ на тяло, от разрушена сграда и го заравят на близко място — действие, което после е заснето как се премахва от булдозер. Израелската страна не уточни точното място, където са направени кадрите.