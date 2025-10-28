НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ИЗВЪНРЕДНО: Край на примирието, Нетаняху нареди удари по Газа

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Израелският премиер Бенямин Нетаняху разпореди на армията да извърши мощни удари по Ивицата Газа, след като войските обвиниха палестинското движение Хамас в инсценировка при предаването на останки от заложник, част от споразумението за примирие, постигнато с посредничеството на САЩ.

          В изявление на канцеларията на премиера се посочва, че след консултации по въпроси на сигурността Нетаняху е дал инструкцията незабавно да бъдат предприети ударите.

          „След проведени консултации по въпросите на сигурността, премиерът Нетаняху инструктира армията незабавно да осъществи мощни удари по ивицата Газа“.

          Израелската армия (ЦАХАЛ) съобщи, че разполага с видеозапис, заснет с дрон, който уж показва как бойци на Хамас изнасят човешки останки от подготвена сграда, заравят ги и след това ги изравят с булдозер — действие, което ЦАХАЛ описва като инсценировка на издирването на тяло, част от серията от 28 тела, които Хамас се беше съгласил да предаде в рамките на примирието.

          Израел: Хамас върнаха останките на заложник Израел: Хамас върнаха останките на заложник

          „Терористичната организация Хамас повика представители на Червения кръст и инсценира фалшиво откриване на тялото на починал заложник“, се казва в изявлението на армията.

          От своя страна въоръженото крило на Хамас — бригадите „Изедин ал-Касам“ — обяви, че отлага предаването на още едно тяло, като мотивира решението с твърдения за израелски нарушения на примирието. В съобщението им се посочва, че всяка израелска ескалация ще попречи на издирването и възстановяването на телата.

          Според военните кадри, публикувани от Израел, трима души изнасят предмет, приличащ на тяло, от разрушена сграда и го заравят на близко място — действие, което после е заснето как се премахва от булдозер. Израелската страна не уточни точното място, където са направени кадрите.

          - Реклама -

          37 КОМЕНТАРА

          1. американците казаха че Мира ще продължи така! след време да не връчат нобелова награда за мир на натаняхуту ИЗВРАТЕН ФАЛШИВ запад

          9. Примирие по ционски модел. Това не са хора, а изчадия от дълбините. Бог, им прати Сина си, а те го разпнъха.

          10. Тези еврейски шейтани трябва да бъдат неотрализирани ? Не знам защо мюсюлманите по света не вземат нещата в свои ръце.

          11. 🔴“След консултации Нетаняху нареди на военното ръководство да нанесе незабавни и силни удари по Ивицата Газа

            Израел обяви, че Хамас „нарушава споразумението“ за телата на загиналите заложници и Нетаняху вече свика спешни консултации за „нови санкции“ и „силен отговор“.“

            ➡️ Истината, която не влиза в заглавията, е следната:

            Хамас заявява за Al Jazeera, че вече е върнал 16 тела на израелски заложници и остава да бъдат извадени още. Защо са забавени?

            • много от телата са под руините, а тежката техника липсва;
            • достъпът до „червени зони“ в Газа изисква разрешение от Израел;
            • Израел отказва достъп на екипи до райони като Рафа за издирване и евакуация;
            • фронтът се мени всеки ден — хора търсят трупове под бомбите.

            „Няма смисъл да забавяме трупове. Ние сме напълно ангажирани да изпълним поетото. Но окупацията трябва да спре да ни обвинява за проблеми, които самата тя създава.“
            (Сухайл ал-Хинд, Политбюро на Хамас)

            Затова въпросът не е: „Защо Хамас не ги връща?“
            А кой разруши Газа до степен, че дори извеждането на мъртви е мисия невъзможна?

            Ако светът иска решение — първо трябва да спре разрушението. Само когато има коридори за издирване и евакуация, когато има тежка техника и безопасен достъп, ще може да започне издирването: на живите… и на мъртвите.

          12. Ето колко струват гаранциите на Тръмп, който е уверен, че е достоен за нобеловата награда за мир.

          19. Ще се сетиш, върши работата докрай,тия неща с примирията не работят при мюсли диваците

            • Марионет Марионет Аз не вярвам на това ,мисля че вашия психясъл вожд ги измисля за да нападне отново …

          22. Екстра, мачкай ,бай Нетаняху, ама този път като хората,звездата на Давид, свети върху теб 😉

          23. Ах този палавник, ах този сламен чувал Тръмп – Миротвореца! „Голям Мир“ постигна в Газа – Браво! Ами с право Путин му показа среден пръст…Не може президента на една сбирщайн нация да е на нивото на Русия…

          27. На такова вероломство са способни само ционистите,подлъгаха цивилните палестинци да се върнат в Газа и сега им излизат с някакви инсценировки и заради тялото на един убит евреин ще избият хиляди араби.По рано си правеха устата за разоръжаване на Хамас,а е са единствените защитници на цивилните,без тяхната съпротива евреите ще избият изцяло всичко живо в Газа,без никакво колебание.

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

