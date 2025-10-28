ИЗВЪНРЕДНО: Парламентът въвежда ротация на председателя на всеки 10 месеца

Ротацията на председателя на Народното събрание ще бъде официално въведена чрез анекс към договора за съвместно управление, който ще бъде подписан утре. Това съобщи Костадин Ангелов от ГЕРБ–СДС след заседание на Съвета за съвместно управление (ССУ).
Ангелов уточни, че оставката на настоящия председател Наталия Киселова не е била предмет на обсъждане по време на заседанието.
На заседанието на ССУ са били разгледани и въпроси, свързани с възнагражденията в здравния сектор, включително заплатите на младите лекари. Според Ангелов, решенията, които са били взети, ще бъдат формализирани в предстоящите бюджетни закони, като няма да се допуснат по-ниски нива на трудови възнаграждения от обсъжданите досега.
От своя страна Йордан Цонев от ДПС – Ново начало потвърди, че формацията няма да участва в кадровите въпроси, свързани с ротацията на председателя и заместник-председателите.
От партията уточниха, че няма да заемат и висши постове в парламентарните комисии.
Наталия Киселова коментира, че решенията за ротацията ще бъдат вземани колективно, като подчерта значението на диалога и стабилността в парламента.
