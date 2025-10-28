НА ЖИВО
          Юлиян Ненчев: Нищо от обещаните 100 милиона за Плевен няма да постъпи в общината

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Нищо от обещаните 100 милиона за Плевен няма да постъпи в общината. Плевен не е любима община нито на ГЕРБ, нито на ДПС-Ново начало.“

          Това каза председателят на Гражданско сдружение „Плевен над всичко“ Юлиян Ненчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          По думите на Ненчев още от времето, когато Цецка Цачева е получила обидно малко гласове на президентските избори, Борисов е зачеркнал Плевен. Той се пошегува, че е възможно сега Плевен все пак да бъде погледната с добро око от управляващите, предвид многото гласове за ДПС, идващи от село Буковлък.

          Председателят на на Гражданско сдружение „Плевен над всичко“ поиска да се потърси отговорност на бившия директор на ВиК Плевен. Той изрази недоумение защо държавата взема пари от общината, при положение че самата тя не поддържа водопроводната мрежа на общината.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          „Величие“: Договорът с „Райнметал“ не е обсъждан

          Георги Петров -
          Подписването на договора с германската оръжейна компания „Райнметал“ предизвика остра реакция от партия „Величие“, чиито представители твърдят, че споразумението не е било обсъждано в...
          Политика

          ПРОВАЛ: Парламентът отхвърли всички предложения за повишаване на заплатите на медиците

          Никола Павлов -
          На извънредно заседание днес, 28 октомври 2025 г., депутатите разгледаха на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, чиято...
          Правосъдие

          Съдът върна в ареста Росен Белов, остави зад решетките и Хасърджиев

          Никола Павлов -
          Софийският градски съд реши д-р Станимир Хасърджиев и бившият служител на Френския легион да останат в ареста. Съдът също така измени мярката за неотклонение...

