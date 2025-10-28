Юлиян Ненчев: Нищо от обещаните 100 милиона за Плевен няма да постъпи в общината

„Нищо от обещаните 100 милиона за Плевен няма да постъпи в общината. Плевен не е любима община нито на ГЕРБ, нито на ДПС-Ново начало.“

Това каза председателят на Гражданско сдружение „Плевен над всичко“ Юлиян Ненчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

По думите на Ненчев още от времето, когато Цецка Цачева е получила обидно малко гласове на президентските избори, Борисов е зачеркнал Плевен. Той се пошегува, че е възможно сега Плевен все пак да бъде погледната с добро око от управляващите, предвид многото гласове за ДПС, идващи от село Буковлък.

Председателят на на Гражданско сдружение „Плевен над всичко“ поиска да се потърси отговорност на бившия директор на ВиК Плевен. Той изрази недоумение защо държавата взема пари от общината, при положение че самата тя не поддържа водопроводната мрежа на общината.