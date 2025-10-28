Карлос Алкарас излетя от голям турнир

Световният номер 1 Карлос Алкарас изненадващо напусна турнира „Мастърс 1000“ в Париж още след първия си мач. Испанецът отстъпи след обрат на Камерън Нори от Великобритания с 6:4, 3:6, 4:6 в двубой, продължил 2 часа и 24 минути.

Алкарас започна по-добре срещата и спечели първия сет, но Нори постепенно намери ритъма си и обърна резултата с отлична игра от основната линия. Така британецът, бивш член на Топ 10 и роден в Йоханесбург, постигна третата си победа от осем сблъсъка срещу испанеца и първата в зала.

В следващия, трети кръг Камерън Нори ще се изправи срещу победителя от мача между двамата френски братовчеди Валентен Вашеро и Артур Риндеркнех.