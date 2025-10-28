НА ЖИВО
      вторник, 28.10.25
          Европа Политика

          Киър Стармър: Перспективите на Украйна се подобряват след санкциите на Тръмп срещу руския петрол

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Британският премиер Киър Стармър заяви, че перспективите на Украйна значително са се подобрили, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи санкции срещу руския петрол.

          „В по-добра позиция сме. Миналата седмица имаше някои наистина важни развития“, каза Стармър в интервю за агенция Блумбърг, цитирано от УНИАН.

          По думите му, координираните действия на Запада са довели до осезаем натиск върху руската икономика:

          „Наложихме санкции на всички големи петролни компании, след това президентът Тръмп наложи санкции на двете най-големи петролни компании, а ЕС представи последния си пакет от мерки – всичко това в рамките на няколко дни. Това оказа дълбоко въздействие върху руската икономика.“

          Стармър отбеляза, че санкциите са резултат от месеци дипломатически усилия на европейските лидери да убедят Вашингтон да предприеме по-твърда позиция срещу Владимир Путин.

          Въпреки това, според британския премиер, европейските страни са наясно с риска Тръмп да промени позицията си, но се надяват, че новите американски мерки ще се окажат повратна точка в подкрепа на Украйна.

