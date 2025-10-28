Киър Стармър: Перспективите на Украйна се подобряват след санкциите на Тръмп срещу руския петрол

Британският премиер Киър Стармър заяви, че перспективите на Украйна значително са се подобрили, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи санкции срещу руския петрол.
По думите му, координираните действия на Запада са довели до осезаем натиск върху руската икономика:
Стармър отбеляза, че санкциите са резултат от месеци дипломатически усилия на европейските лидери да убедят Вашингтон да предприеме по-твърда позиция срещу Владимир Путин.
Въпреки това, според британския премиер, европейските страни са наясно с риска Тръмп да промени позицията си, но се надяват, че новите американски мерки ще се окажат повратна точка в подкрепа на Украйна.
