НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 28.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Левски се похвали с чисто нов луксозен автобус

          По повод на придобивката Даниел Боримиров заяви: Горди сме, че работим с една от най-добрите компании в сегмента и заедно избрахме модел, който покрива най-високите стандарти за комфорт, сигурност и представителност

          0
          10
          Снимка: www.facebook.com/levskiofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Във вторник ПФК „Левски“ представи новия си клубен автобус Setra S 517 HD, доставен и конфигуриран специално за нуждите на първия отбор от Силвър Стар – генералният дистрибутор на Daimler Buses за България.

          - Реклама -

          Автобусът е с дължина 14 метра и разполага с 35 места в конфигурация 2+1 със седалки Ambassador – най-високият клас при Setra. Интериорът е изцяло в синята идентичност на клуба, с равен под, брандирани подглавници и пълен комплект удобства: тоалетна, аудио-видео система, двузонов климатик, USB порт за всеки пътник и бордов токопреобразувател 230V / 2300W.

          Новият клубен автобус е оборудван с водещи системи за безопасност: Active Brake Assist (ABA), асистент за поддържане на лента, асистент за умора на водача, радарен асистент при завой, както и автоматична пожароизвестителна и пожарогасителна система. Допълнително LED фарове с интелигентно управление и висока степен затъмнение на стъклата гарантират видимост и уединение при пътуване на отбора у нас и в чужбина. 

          Моделът е с двигател Euro VI E – най-високият екологичен стандарт, осигуряващ минимално отделяне на вредни емисии и мощност 476 к.с., автоматизирана трансмисия и система за следене на налягането в гумите – комбинация, която осигурява плавно, безопасно и ефективно придвижване на отбора.

          “Това е дългоочаквано подобрение от всички ни. Горди сме, че работим с една от най-добрите компании в сегмента и заедно избрахме модел, който покрива най-високите стандарти за комфорт, сигурност и представителност. Благодарим на „Силвър Стар“ за професионализма и партньорството”, заяви изпълнителният директор на ПФК “Левски” Даниел Боримиров

          Във вторник ПФК „Левски“ представи новия си клубен автобус Setra S 517 HD, доставен и конфигуриран специално за нуждите на първия отбор от Силвър Стар – генералният дистрибутор на Daimler Buses за България.

          - Реклама -

          Автобусът е с дължина 14 метра и разполага с 35 места в конфигурация 2+1 със седалки Ambassador – най-високият клас при Setra. Интериорът е изцяло в синята идентичност на клуба, с равен под, брандирани подглавници и пълен комплект удобства: тоалетна, аудио-видео система, двузонов климатик, USB порт за всеки пътник и бордов токопреобразувател 230V / 2300W.

          Новият клубен автобус е оборудван с водещи системи за безопасност: Active Brake Assist (ABA), асистент за поддържане на лента, асистент за умора на водача, радарен асистент при завой, както и автоматична пожароизвестителна и пожарогасителна система. Допълнително LED фарове с интелигентно управление и висока степен затъмнение на стъклата гарантират видимост и уединение при пътуване на отбора у нас и в чужбина. 

          Моделът е с двигател Euro VI E – най-високият екологичен стандарт, осигуряващ минимално отделяне на вредни емисии и мощност 476 к.с., автоматизирана трансмисия и система за следене на налягането в гумите – комбинация, която осигурява плавно, безопасно и ефективно придвижване на отбора.

          “Това е дългоочаквано подобрение от всички ни. Горди сме, че работим с една от най-добрите компании в сегмента и заедно избрахме модел, който покрива най-високите стандарти за комфорт, сигурност и представителност. Благодарим на „Силвър Стар“ за професионализма и партньорството”, заяви изпълнителният директор на ПФК “Левски” Даниел Боримиров

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          БРУТАЛНА ЖЕСТОКОСТ: Петима пребиха малко дете в Софийско

          Никола Павлов -
          Четири девойки и едно момче са пребили малолетно момиче в ботевградското село Скравена, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 27 октомври около 14:45 часа,...
          Правосъдие

          Окончателно: Съдът промени мярката на шефа на митниците в Пловдив

          Никола Павлов -
          Апелативен съд – София измени мярката за процесуална принуда на бившия директор на териториалната дирекция на Агенция „Митници“ – Пловдив Мирослав Беляшки, като я...
          Правосъдие

          Обвиненият за изнасилването гръцки модел: Бях на грешното място в грешния момент

          Никола Павлов -
          Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис, който беше задържан заедно с д-р Станимир Хасърджиев, заяви пред журналисти, че няма никакво участие в предполагаемия тормоз над 20-годишното...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions