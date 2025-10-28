Локомотив Пловдив проби напред за Купата след продължения и елиминиране на Дунав

Локомотив Пд се класира драматично за осминафиналите в турнира за Купата на България. „Смърфовете“ бяха близо до това да се превърнат в първия елитен отбор, който си тръгва рано-рано от надпреварата, но направиха обрат срещу Дунав на Градския стадион в Русе и с 2:1 след продължения са в следващата фаза.

Драмата в Русе беше пълна в края на редовното време и продълженията. Първо, лидерът във Втора лига откри след страхотна многоходова атака, завършила с отличен удар на Радослав Апостолов в 89-та минута, който не остави шансове на вратаря на пловдивчани Петър Зовко. В седмата от първоначално дадените четири добавени минути обаче Каталин Иту бе на правилното място в правилния момент, за да промуши топката под краката на Георги Китанов, който първоначално изби удар с глава на Лукас Риян. Така се стигна до продължения.

В края на първото от тях Локомотив остана в намален състав след втория жълт картон на Риян. Въпреки това, Дунав капитулира за втори път в 115-та минута. Възпитаниците на Георги Чиликов бяха наказани, когато резервата Хуан Переа се извиси във въздуха след центриране от дясно и направи безпомощен Китанов за 2:1.

До края „драконите“ нямаха сили да отвърнат на предизвикателството и така Локомотив Пд се промъкна до осминафиналите през иглени уши. По-рано днес за следващия етап се класираха още няколко елитни отбора – Добруджа, Локомотив София, Спартак Варна, Арда и Ботев Пд.

Именно „канарчетата“ са следващият съперник на Локомотив в поредно издание на градското дерби на „Лаута“ тази събота, 1 ноември, от 14:45 часа.