Локомотив София се спаси в последната минута, Добруджа вкара 7 гола на Бдин

Локомотив София се измъкна при гостуването си на Рилски спортист в мач от 1/16-финалите за Купата на България по футбол.

Възпитаниците на Станислав Генчев се измъчиха с лидера в Югозападната Трета лига, като в крайна сметка спечелиха с 3:2 след гол в последната минута.

Домакините от Самоков поведоха още в 6-та минута, преди Садио Дембеле да изравни за „железничарите“ след половин час игра. В 60-та Рилски пак се показа с едни гърди напред. Патрик-Габриел Галчев отново върна Локомотив в двубоя, преди Кауе Карузо да прати Генчев и компания в осминафиналите.

В друга среща, намиращият се на дъното в Първа лига Добруджа прегази Бдин Видин със 7:2 навън. Спартак Варна пък си осигури място в следващия кръг след победа над Тунджа Ямбол с 3:1.