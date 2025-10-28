НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Локомотив София се спаси в последната минута, Добруджа вкара 7 гола на Бдин

          Възпитаниците на Станислав Генчев се измъчиха с лидера в Югозападната Трета лига Рилски Спортист, като в крайна сметка спечелиха с 3:2

          Снимка: БГНЕС
          Локомотив София се измъкна при гостуването си на Рилски спортист в мач от 1/16-финалите за Купата на България по футбол.

          Възпитаниците на Станислав Генчев се измъчиха с лидера в Югозападната Трета лига, като в крайна сметка спечелиха с 3:2 след гол в последната минута.

          Домакините от Самоков поведоха още в 6-та минута, преди Садио Дембеле да изравни за „железничарите“ след половин час игра. В 60-та Рилски пак се показа с едни гърди напред. Патрик-Габриел Галчев отново върна Локомотив в двубоя, преди Кауе Карузо да прати Генчев и компания в осминафиналите.

          В друга среща, намиращият се на дъното в Първа лига Добруджа прегази Бдин Видин със 7:2 навън. Спартак Варна пък си осигури място в следващия кръг след победа над Тунджа Ямбол с 3:1.

          - Реклама -

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

